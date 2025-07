Mercato ASSE : Un excellente nouvelle tombe pour Sainté !

L’ASSE ne veut pas céder Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, très sollicités depuis la relégation en Ligue 2. Heureusement pour le club, il n’a encore reçu aucune offre concrète.

Mercato : Aucune offre officielle pour Stassin et Davitashvili

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili ont été les joueurs le plus décisifs de l’ASSE la saison dernière. L’avant-centre et l’ailier ont inscrit 21 des 39 buts de leur équipe, et ont délivré 13 passes décisives. Grâce à leurs performances, ils ont attiré l’attention des recruteurs sur eux.

L’avant-centre belge est courtisé par plusieurs clubs en Premier League, dont West Ham, Brentfort, Brighton ou encore Sunderland AFC. En Bundesliga, son profil plait à Stuttgart qui se serait retiré finalement. Le meilleur buteur de l’AS Saint-Etienne est également sur les tablettes du LOSC et du RC Lens en Ligue 1.

Quant à Zuriko Davitashvili, son nom est associé au RC Strasbourg et au Stade Rennais, mais également à des clubs étrangers, en Italie et en Allemagne. Contrairement à Lucas Stassin, dont le clan a ouvert la porte de sortie, l’ailier géorgien n’a pas exprimé officiellement son envie de départ. La bonne nouvelle pour le club stéphanois, c’est qu’aucune offre concrète officielle ne serait encore sur la table de Kilmer Sports Ventures pour ces deux joueurs.

Les tarifs fixés par Saint-Etienne refroidissent les courtisans ?

L’ASSE veut garder Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili pour jouer en Ligue 2 cette saison, afin de tenter de remonter en Ligue 1 rapidement. Néanmoins, elle ne serait pas insensible à des propositions irrésistibles, soient au moins 20 millions d’euros pour le premier et entre 15 et 20 millions d’euros pour le deuxième. Ces tarifs peuvent expliquer en partie la réticence des courtisans des deux Verts.

Pour rappel, Lucas Stassin a été acheté à 10 millions d’euros l’été dernier, tandis que Zuriko Davitashvili a coûté 6 millions d’euros à KSV. Après une saison à l’AS Saint-Etienne, ils sont évalués respectivement à 18 millions d’euros et 10 millions d’euros.