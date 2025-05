Mercato OL : Plusieurs joueurs de retour de prêt à Lyon

Interdit de recrutement par la DNCG, l’OL n’a pas encore lancé son mercato estival. En revanche, le club va accueillir plusieurs joueurs de retour de prêt à la rentrée sportive en juillet.

Olympique Lyonnais : Le mercato estival en suspens

L’OL doit d’abord convaincre la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG), afin que cette dernière lève les sanctions qui pèsent sur le club depuis novembre 2024. C’est seulement en cas de levée de l’interdiction de recruter que John Textor pourra renforcer son équipe pour la saison prochaine.

L’Olympique Lyonnais n’a pas pu décrocher une place en Ligue des champions, mais est qualifié pour la Ligue Conférence. En cas de victoire du PSG en finale de la Coupe de France, Lyon pourrait même être admis en Ligue Europa.

OL : Laâziri et Halifa rentrent de Molenbeek, Patouillet de Sochaux

En attendant donc la décision de la Commission de contrôle des clubs professionnels, l’OL doit se préparer au retour des joueurs prêtés la saison dernière. Ils sont au nombre de neuf et seront présents au Groupama OL Training Center lors de la reprise des entraînements, fixée au 7 juillet 2025.

Mathieu Patouillet revient du FC Sochaux, avec lequel il a fait une saison pleine en National. Le gardien de but a disputé 32 matchs. Prêtés à Molenbeek, Achraf Laâziri (arrière latéral gauche) et Islamdine Halifa (milieu de terrain) ont engrangé du temps de jeu avec le club belge appartenant à l’écurie Eagle Football, comme l’Olympique Lyonnais. Le premier a même été décisif avec 6 passes et 1 but.

Mangala revient blessé, Diawara et Bengui plus aguerris

Victime d’une rupture des ligaments croisés fin janvier, Orel Mangala ne sera pas opérationnel à la reprise de la saison, mais il retrouvera Lyon à l’issue de son prêt à Everton.

Mahamadou Diawara a aussi fait une belle saison avec le Havre AC, qui a assuré son maintien direct en Ligue 1. Il a pris part à 15 matchs de championnat avec le club normand. En revanche, Justin Bengui a été relégué en deuxième division avec le club serbe du FK Jedinstvo, où il avait été prêté en janvier.

Mercato : Adryelson et Amin Sarr en attente, Lepenant reste à Nantes

Quant au Brésilien Adryelson et au Suédois Amin Sarr, leur prêt respectif au RSC Anderlecht et à Hellas Verone est certes assorti d’une option d’achat, mais ces options ne sont pas encore levées, selon Olympique et Lyonnais. Contrairement à Johann Lepenant, qui est parti pour rester au FC Nantes après une saison satisfaisante.