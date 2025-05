Mercato RC Lens : Une pépite franco-congolaise vers le RCL !

Une perle française d’origine congolaise pourrait débarquer au RC Lens à l’occasion du mercato estival. Ce dernier est au cœur de la cible des dirigeants Sang et Or ces derniers temps.

Mercato RC Lens : La cellule de recrutement déniche une perle congolaise

À Lens, la priorité de la direction est de recruter un nouvel entraîneur en remplacement de Will Still. Le technicien belge a rejoint l’Angleterre, où il s’est engagé avec Southampton FC en EFL Championship, avec l’objectif de faire monter le club en Premier League. Mais la succession de l’ancien coach du Stade de Reims n’est pas le seul dossier sur la table des dirigeants lensois, selon ButFootballClub.

Mercato RCL : Axel Kayombo, nouvelle trouvaille du RC Lens

Ces derniers temps, Axel Kayombo serait devenu une cible des recruteurs du RC Lens. A seulement 19 ans et évoluant sous le maillot du FC Stade-Lausanne, d’où il a impressionné la cellule de recrutement du RCL par ses prestations, Kayombo pourrait découvrir la Ligue 1 la saison prochaine.

À voir Mercato PSG : Rodrigo Mora au Paris SG, annonce imminente !

Lire aussi : Mercato RC Lens : Une menace XXL pour Neil El Aynaoui

Le congolais d’origine a été supervisé durant la saison qui se clôturera par la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l’Inter Milan. Ses 28 matchs et 9 buts de cette saison plaident grandement en sa faveur aux yeux des recruteurs lensois. Le jeune attaquant s’est si bien impliqué dans les résultats de son club qu’il est passé d’aspirant footballeur à un joueur avec un grand potentiel certain.

Sa valeur marchande est présentement de 500 000 euros sur le marché des transferts. Ce montant ne devrait pas effrayer Joseph Oughourlian et la direction du RC Lens, qui a gagné en stabilité dans sa gestion financière du club.