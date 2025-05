Mercato : Cible de l’OM, De Bruyne achète une maison !

De gros noms circulent sur les tablettes de l’OM pour ce mercato estival. Kevin De Bruyne, en fin de contrat avec Manchester City, est le nom du moment dans la cité phocéenne, mais aussi ailleurs. Ce dernier a acheté une maison, un vrai indicatif.

Mercato OM : La décision de De Bruyne déjà prise ?

Pour lancer en trombe la saison prochaine de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria et son acolyte Mehdi Benatia espèrent réaliser de grands coups au mercato. Les deux dirigeants marseillais multiplient les pistes pour donner à Roberto De Zerbi les hommes capables de l’aider à remplir les objectifs de la saison prochaine.

Et puisque l’OM est monté en puissance avec Adrien Rabiot et Mason Greenwood, l’idée d’aller plus loin en investissant sur des joueurs mondialement reconnus se répand. C’est dans cette dynamique que le nom de Kevin De Bruyne a filtré comme cible de l’OM. Mais ce que ne disaient pas les rumeurs, c’est que d’autres clubs européens sont également sur le coup et bien plus avancés que le club phocéen dans les tractations.

C’est le cas de Naples, qui espère plier le dossier dans les jours à venir. Kevin De Bruyne a laissé le président du club italien parler à sa famille, notamment à sa femme et son fils, pour leur présenter les atouts de la ville, en plus des opportunités qu’il compte offrir à la carrière de De Bruyne.

Mercato : Comment De Laurentiis veut décourager l’OM

Grand bavard devant l’éternel, le président De Laurentiis du Napoli a lui-même donné l’information. Il a affirmé avoir pris connaissance d’un investissement de Kevin De Bruyne dans sa ville, ce qui pour lui est le signe d’une décision quasi actée. « On m’a dit qu’il avait déjà acheté une belle maison… J’ai parlé à KDB, sa femme, son enfant ce matin, c’était magnifique », a déclaré Aurelio De Laurentiis à Rai.

