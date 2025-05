Mercato ASSE : Une cible lâche sa réponse à Saint-Etienne

L’ASSE a relancé la piste menant vers Mahmoud Jaber de Maccabi Haïfa, après l’échec de son transfert l’hiver dernier. La réponse du joueur serait déjà connue avant l’ouverture officielle du mercato d’été.

Mercato : Mahmoud Jaber est d’accord pour rejoindre l’ASSE

L’ASSE cherche de nouveaux joueurs en renfort pour la saison prochaine en Ligue 2. Elle aurait réchauffé le dossier Mahmoud Jaber que son club avait bloqué en janvier dernier.

L’offensive des Stéphanois pour recruter le milieu de terrain israélien, révélée par Sport1, est conformée par Sport5.

Cette dernière source assure, en plus, que la cible a pris les devants depuis la révélation de l’intérêt de l’AS Saint-Etienne. Il a fait part à ses dirigeants de son intention de rejoindre le club stéphanois. Mahmoud Jaber est donc favorable à une signature chez les Verts, même en Ligue 2. Il ne reste donc plus qu’à la Direction du club stéphanois de trouver un accord avec son homologue du Maccabi Haïfa, afin de boucler le transfert du joueur de 25 ans.

Pour rappel, Mahmoud Jaber est sous contrat avec le club israélien jusqu’en juin 2027. Sa valeur est estimée à 2 millions d’euros par Transfermarkt. L’ASSE serait cependant prêt à faire une offre estimée à 1,4 million d’euros.