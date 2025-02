ASSE : Le mercato de l’AS Saint-Etienne, un échec retentissant ?

Le mercato hivernal a été très compliqué pour l’ASSE. La direction stéphanoise a essuyé des revers sur plusieurs cibles prioritaires du club, se contentant finalement de cibles secondaires.

Mercato : Cardona et Bernauer, seulement deux recrues à l’ASSE cet hiver

L’ASSE avait annoncé en décembre son intention de se renforcer durant le mercato d’hiver, suite à un début de saison catastrophique. Le club avait même anticipé ses recherches pour avoir une longueur d’avance sur certains dossiers. Grâce à son outil de données, le groupe Kilmer Sports Ventures, propriétaire de l’AS Saint-Etienne, avait scruté le marché mondial.

Irvin Cardona de retour à l’ASSE

À la clôture du mercato, lundi soir, le club présidé par Ivan Gazidis n’a enregistré que deux recrues hivernales : Irvin Cardona et Maxime Bernauer. Le premier est arrivé en provenance de l’Espanyol Barcelone, où il était prêté par le FC Augsbourg, tandis que le second a été recruté au Dinamo Zagreb en Croatie. L’attaquant et le défenseur central sont prêtés aux Verts avec une option d’achat en fin de saison.

Mercato : Santamaria a préféré l’OGC Nice à l’ASSE

L’ASSE avait également un milieu de terrain comme priorité cet hiver, mais n’a pas réussi à en recruter. Les dirigeants canadiens du club stéphanois visaient certes un mercato d’ajustement, mais il faut constater qu’ils n’ont pas investi les moyens nécessaires pour recruter des joueurs de premier plan.

Plusieurs joueurs ciblés en priorité leur ont échappé. Certains ont préféré d’autres clubs à l’AS Saint-Étienne, et d’autres ont carrément refusé les offres stéphanoises. Baptiste Santamaria (miliue de terrain), par exemple, a rejoint l’OGC Nice en provenance du Stade Rennais.

Photo : Baptiste Santamaria

ASSE : Mimovic, Nedeljkovic et Timothy Ouma échappent à l’AS Saint-Etienne

Quant au Serbe Ognjen Mimovic (arrière latéral droit), il a snobé l’AS Saint-Étienne au profit de Fenerbahçe, alors que les Verts avaient trouvé un accord avec l’Étoile Rouge de Belgrade, son club d’origine.

Idem pour son compatriote, Kosta Nedeljkovic, arrière droit d’Aston Villa, qui a préféré le RB Leipzig au projet stéphanois.

Timothy Ouma (milieu de terrain) a, quant à lui, choisi le Slavia Prague en première division tchèque, tandis que Diant Ramaj a rejoint le FC Copenhague au Danemark. Le gardien de but allemand a été prêté au club danois par le Borussia Dortmund.

Les performances et surtout les profils de ces joueurs, qui figuraient sur la liste des recruteurs de l’ASSE, correspondaient parfaitement aux aspirations ou aux besoins du club.

Mercato : L’ASSE n’est pas allée au bout sur plusieurs pistes !

Plusieurs autres noms ont été clairement identifiés comme des cibles de KSV pendant le mercato et vers sa fin. Il s’agit de : Nampalys Mendy (milieu défensif du RC Lens), Mahmoud Jaber (milieu de terrain du Maccabi Haifa), Ayman Kari (milieu de terrain du PSG), Kwadwo Opoku (ailier du Montréal CF en MLS), Zeidane Inoussa (ailier gauche prolifique du BK Häcken en Suède), Sadibou Sané (défenseur central du FC Metz), Noé Lebreton (milieu défensif du SM Caen) et Jonathan Gradit (arrière central du RC Lens). Mais l’ASSE n’a pas pu attirer aucun de ces joueurs, restés dans leur club respectif.