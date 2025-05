Finale PSG-Inter Milan : Al-Khelaïfi se venge d’Anne Hidalgo

Alors que toute la France se mobilise pour soutenir le PSG en finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan le 31 mai à l’Allianz Arena, Anne Hidalgo ne sera pas du voyage à Munich. Une petite vengeance du président Nasser Al-Khelaïfi à l’endroit de la Maire de Paris. Explications.

Anne Hidalgo ne fera pas le déplacement avec le PSG

Maire de Paris, Anne Hidalgo était une habituée des grands matches du PSG au Parc des Princes pour soutenir le club de sa ville. Mais en raison de la guerre froide entre la Mairie et la direction du Paris Saint-Germain sur le rachat du Parc des Princes, l’élue socialiste n’est plus forcément la bienvenue dans le stade de la Porte d’Auteuil.

Depuis des mois, Mme Hidalgo refuse de vendre le stade de 48000 places à Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar, qui souhaitent en avoir la pleine possession pour pouvoir l’agrandir librement et en tirer 100% des revenus pour le club de la capitale, ce qui n’est pas le cas actuellement. C’est dans cette atmosphère qu’Anne Hidalgo n’assistera pas à la finale de Champions League contre l’Inter Milan ce samedi à Munich.

Le cabinet de la femme politique de 65 ans a été interrogé sur sa présence ou non à Munich ce samedi. Ce sera non « pour des questions d’agenda prévues de longue date », a fait savoir son entourage. Une excuse très politique, car selon l’AFP, c’est bien en raison du grand froid entre l’élue socialiste et le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, qu’elle ne sera pas au rendez-vous en Allemagne.

Le PSG et l’UEFA n’ont pas invité Anne Hidalgo

En effet, selon les renseignements obtenus par le journal Le Figaro, Anne Hidalgo n’aurait probablement pas assisté à la finale de la Coupe aux grandes oreilles entre le PSG et l’Inter Milan à l’Allianz Arena de Munich, même avec un agenda moins chargé, puisqu’elle n’a tout simplement pas été invitée par le Paris Saint-Germain, ce qui n’a rien de surprenant au vu des relations glaciales entre les deux parties.

L’UEFA aurait aussi pu inviter la native de San Fernando puisque l’instance européenne dispose de nombreuses places pour ce genre d’invités, mais une source a fait savoir au Figaro que l’instance avait privilégié « les personnes qui soutiennent l’écosystème du foot », ce qui n’est clairement pas le cas d’Anne Hidalgo.