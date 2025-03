PSG : Anne Hidalgo fixe sa condition à Al-Khelaïfi pour la vente du Parc des Princes

En désaccord profond avec Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, Anne Hidalgo, Maire de Paris, a expliqué les raisons de son refus de vendre le Parc des Princes au club de la capitale. Explications.

PSG : Anne Hidalgo refuse de brader le Parc des Princes

Anne Hidalgo, la Maire de Paris, a réaffirmé son refus de vendre le Parc des Princes au Paris Saint-Germain. Invitée de l’émission « C à vous » sur France 5, l’élue municipale a exposé ses arguments, qui sont principalement d’ordre économique. Pour elle, « vendre le Parc des Princes est impossible, car c’est un bien extrêmement important », surtout que Nasser Al-Khelaïfi refuse d’y mettre le prix.

Lisez aussi : PSG-OM : Adrien Rabiot tendu pour son retour au Parc des Princes ? La réponse cash de Marseille

« Nous avions entamé des discussions, mais… Accepter une offre de vente du Parc à 38 millions d’euros, c’est spolier les Parisiens, c’est les mettre dans une difficulté majeure. C’est indécent, totalement indécent. Compte tenu de l’écart de prix considérable, il est hors de question pour moi de brader les biens des Parisiens », martèle Anne Hidalgo, qui propose d’autres solutions aux dirigeants qataris.

Hidalgo propose un bail emphytéotique de très longue durée au Paris SG

Poursuivant, la femme politique de 65 ans a proposé une alternative au PSG concernant le Parc des Princes. « Il existe d’autres solutions, utilisées par d’autres clubs dans le monde, comme le bail emphytéotique de très longue durée, qui permet à un club d’intégrer la valorisation du stade dans son modèle économique », indique-t-elle. L’ancienne candidate du Parti Socialiste à l’élection présidentielle de 2022 a exprimé son souhait de voir le Paris SG poursuivre son aventure dans son stade historique.

Lisez aussi : PSG : Parc des Princes ! Al-Khelaïfi veut faire payer la Mairie

« Évidemment, le Parc ne peut pas atteindre une capacité de 80.000 places, non pas par manque de volonté, mais en raison de contraintes techniques. Il est en partie construit au-dessus du périphérique, ce qui complique les extensions. Cependant, une augmentation du nombre de places est envisageable », assure Anne Hidalgo, soutenue par beaucoup de gens qui « sont d’accord avec ma décision de ne pas vendre le Parc des Princes. »

Lisez aussi : PSG : Déménagement confirmé, le Qatar accélère ses plans pour le nouveau Parc des Princes

Pour autant, elle souhaite apaiser les tensions entre la Mairie de Paris et la direction du Paris Saint-Germain. « Il faut revenir à des propositions plus raisonnables. La place du PSG est dans son Parc des Princes historique, il y a toute sa place, et des solutions existent pour qu’il y reste », a-t-elle lancé en guise de conclusion. Nasser Al-Khelaïfi est donc appelé à revoir son offre et la vente du Parc pourrait être finalisée.