Mercato RC Lens : Une piste surprise pour oublier Will Still

Le RC Lens s’active en coulisse pour trouver celui qui prendra les rênes de l’équipe après le départ de Will Still. Et une piste inattendue vient d’émerger du côté de la Belgique.

Mercato : Le RC Lens creuse une piste surprise pour remplacer Will Still

En ce début de mercato estival, la priorité du RC Lens est de trouver un nouvel entraîneur pour succéder à Will Still. Ce dernier a décidé de quitter le banc lensois cet été en vue de rebondir à Southampton. Son départ contraint donc les Lensois à vite trouver son successeur afin de mieux préparer la saison à venir.

D’ailleurs, la direction du RCL explore en coulisse plusieurs profils, allant de Pierre Sage à Edward Still en passant par Francesco Farioli. Les Sang et Or creusent aussi une piste inattendue en Belgique. Cette information provient du journaliste belge Sacha Tavolieri, qui assure que les Lensois suivent de très près Karel Geraerts, ancien coach de Schalke 04.

Méconnu du grand public, le technicien belge est libre de tout contrat et son profil novateur plairait beaucoup aux dirigeants du RC Lens. Toutefois, le club artésien devra faire face à une rude concurrence sur cette piste. Le Standard de Liège et Malines tentent aussi de s’attacher les services du coach de 43 ans. La bataille pour sa signature promet ainsi d’être intense.