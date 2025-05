Mercato RC Lens : Will Still part, Jean-Louis Leca promu

Le mercato estival est très animé au RC Lens, mais dans l’organigramme du club. À la suite du départ de l’entraîneur Will Still, Jean-Louis Leca, ancien gardien de but des Sang et Or, est promu.

Mercato : Jean-Louis Leca, nouveau patron du sportif au RC Lens

Will Still n’est plus l’entraîneur du RC Lens. Il a quitté le club à la suite de la saison complètement ratée des Sang et Or. Il a finalement passé une seule saison dans le Nord et part alors qu’il lui restait encore deux ans de contrat. Francesco Farioli, ancien coach de l’OGC Nice, est pressenti pour remplacer le technicien belgo-britannique.

