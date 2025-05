Stade Rennais : Kalimuendo discute avec son futur club !

L’attaquant français Arnaud Kalimuendo est sur le point de quitter le Stade Rennais et de prendre la direction de la Turquie pour poursuivre sa carrière.

Mercato Stade Rennais : Arnaud Kalimuendo vers la Turquie !

Arnaud Kalimuendo a été l’un des hommes forts du maintien du Stade Rennais en Ligue 1 à la fin de cette saison. Le buteur rennais a montré une baisse de forme dès le début de cette campagne et a essuyé de vives critiques. Certains médias ont indiqué que les dirigeants du SRFC envisageaient de le vendre lors du dernier mercato estival, mais le joueur est finalement resté à Rennes.

L’arrivée du nouvel entraîneur, Habib Beye a tout changé. Le technicien sénégalais a rapidement accordé sa confiance à Arnaud Kalimuendo et lui offert un bon temps de jeu. L’attaquant français a retrouvé sa meilleure forme et a affolé les compteurs de but. Cette saison, il a claqué 18 buts et délivré 3 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir.

Les Statistiques d’Arnaud Kalimuendo attisent donc les convoitises de nombreux clubs. Le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille a confirmé sur le plateau de Pleine Lucarne que l’attaquant tricolore et deux autres cadres de l’équipe disposent d’un bon de sortie cet été. « Lorenz Assignon nous a demandé de partir. Adrien Truffert, c’est une vraie problématique, il pense que c’est l’heure pour lui de partir. Arnaud Kalimuendo nous a demandé l’autorisation de discuter avec d’autres clubs. », a déclaré le dirigeant rennais.

Plusieurs prétendants se bousculent pour le déloger de Rennes cet été. Selon les informations de Sky Sport, l’Eintracht Francfort aurait jeté son dévolu sur Arnaud Kalimuendo pour renforcer son secteur offensif. La Lazio Rome a également coché le nom du crack rennais. Le club romain vise la pépite du Stade Rennais pour compenser le potentiel départ de son attaquant Taty Castellanos.

Mais c’est finalement vers la Turquie qu’Arnaud Kalimuendo se dirige. Selon les informations de Transferfeed, Fenerbahçe est en pole position pour le déloger de Rennes cet été. La direction de cette formation turque aurait déjà entamé des discussions avec les dirigeants du Stade Rennais. Le géant turc va dégainer une offre de 30 millions d’euros bonus compris pour le joueur.

Arnaud Kalimuendo n’a pas encore donné son feu vert pour rejoindre Fenerbahçe. Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2027, la valeur marchande du buteur français est estimée à 20 millions d’euros par le site Transfertmarkt.

