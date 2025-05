Stade Rennais : Arnaud Pouille confirme trois départs !

Le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille confirme les rumeurs qui circulent ces derniers jours. Au moins trois cadres vont quitter le Roazhon Park cet été.

Mercato Stade Rennais : Trois gros départs programmés au SRFC

Le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille annonce l’opération dégraissage cet été. Certains joueurs vont quitter le club breton dans les prochaines semaines pour poursuivre leur carrière ailleurs. L’entraîneur du Stade Rennais, Habib Beye a aussi martelé en conférence de presse avant la rencontre face à l’Olympique de Marseille pour le compte de la 34e et dernière journée de Ligue 1, qu’il veut mettre en place une équipe solide la saison prochaine.

Le coach sénégalais veut compter sur des joueurs en grande forme et qui ont soif de gagner. « Tous les joueurs qui seront au Stade Rennais la saison prochaine seront des joueurs souhaités, qui ont envie d’être dans ce projet à 200 %. Tous ceux qui seront dans des entre-deux, ils seront amenés à voir ce qu’il peut se passer ailleurs. Mais ils ne seront pas une priorité pour le club. Et ça c’est très clair, c’est affiché par le propriétaire, et ce sera défendu par le coach comme je l’ai fait jusqu’à maintenant. », a déclaré Habib Beye.

Trois cadres sont déjà annoncés sur le départ. Lorenz Assignon, Adrien Truffert et Arnaud Kalimuendo seraient sur le point de quitter la Bretagne. Le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille a confirmé sur le plateau de Pleine Lucarne que ces trois cracks envisagent de changer d’air cet été et ils ne seront pas retenus.

« Lorenz Assignon nous a demandé de partir. Adrien Truffert, c’est une vraie problématique, il pense que c’est l’heure pour lui de partir. Arnaud Kalimuendo nous a demandé l’autorisation de discuter avec d’autres clubs. », a déclaré le dirigeants Rennais.

La direction du Stade Rennais attend des offres alléchantes pour acter leur départ. Certains prétendants se positionnent déjà pour les recruter.