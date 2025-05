PSG – Inter Milan: L’incroyable promesse de Kvaratskhelia

Ce soir, le PSG va tenter de remporter sa première Ligue des Champions face à l’Inter Milan, à l’Allianz Arena de Munich. Pour cette finale, Khvicha Kvaratskhelia, l’attaquant du club parisien, a fait une folle promesse à ses proches.

PSG – Inter Milan : Kvaratskhelia va ramer la coupe ici Tbilissi

Arrivé lors du mercato hivernal passé en provenance du Napoli pour 70 millions d’euros, Khvicha Kvaratskhelia s’est rapidement imposé dans l’équipe du Paris Saint-Germain. Attendu pour être titulaire ce samedi soir à l’Allianz Arena de Munich en finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan, l’international géorgien a fait une incroyable promesse à son entourage.

Profitant d’une interview accordée au média britannique The Athletic, Lado Kakashvili, ancien formateur de l’ailier de 24 ans au Dinamo Tbilissi, a évoqué l’importance de cette rencontre, notamment en raison de la promesse du numéro 7 parisien.

« Il m’a fait une promesse : s’il gagne, il ramènera la coupe ici, à Tbilissi », a déclaré le technicien géorgien avant d’ajouter : « on s’assiéra dans mon bureau et on boira du vin géorgien dans le trophée. »

Éliminé à deux reprises en demi-finale avec le SSC Naples, Khvicha Kvaratskhelia, auteur de deux buts et deux passes décisives en huit matches, espère soulever la Coupe aux grandes oreilles sous le maillot du PSG afin de l’envoyer dans sa ville natale. Une promesse qui pourrait faire le grand bonheur des supporters du Paris Saint-Germain.

