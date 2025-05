Info Mercato : L’ASSE tient son nouveau gardien de but !

À la recherche d’un gardien de but, l’ASSE aurait Robin Risser dans le viseur. La piste relevée il y a près de deux semaines prend de l’épaisseur. Ce qui est une mauvaise nouvelle pour Gautier Larsonneur.

Mercato : L’ASSE veut recruter Robin Risser au RC Strasbourg

L’ASSE a concédé 77 buts en 34 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Gautier Larsonneur a souvent été pointé du doigt comme l’un des maillons faibles de la défense stéphanoise, alors qu’il était le capitaine de l’équipe d’Eirik Horneland. En tout cas, il n’est pas exempté de tout reproche lors de certaines des 20 défaites concédées par les Verts.

Du coup, l’AS Saint-Etienne chercherait un gardien de but cet été. Selon Mohamed Toubache-Ter, elle vise Robin Risser du RC Strasbourg. Prêté au Red Star la saison dernière, le jeune portier a disputé 19 matchs, dont 5 clean sheet en Ligue 2 et il a réalisé des arrêts décisifs.

Kilmer Sports Ventures serait prêt à investir dans le transfert du gardien de l’équipe de France Espoirs à en croire l’Insider. L’information est prolongée par But Football Club, qui souligne que Robin Risser « correspond pleinement au portrait-robot du joueur estampillé Kilmer Sports Ventures ».

ASSE : Gautier Larsonneur vers la porte de sortie ?

Une telle démarche est un signal fort envoyé à Gautier Larsonneur et sa doublure Brice Maubleu, qui n’ont plus qu’une saison de contrat à l’ASSE. L’envergure du jeune gardien (1,93 m) est un avantage comparativement à celle du portier numéro 1 des Verts (1,81 m).

Photo : Robin Risser

De plus, ce dernier fait partie des salaires le plus élevés du club. Il émargerait à 60 000 € brut par mois. Or, KSV cherche à se débarrasser des joueurs au gros salaire, afin de réduire son budget en Ligue 2. Un autre facteur qui pourrait peser dans la balance, c’est la jeunesse de Robin Risser (20 ans). Son profil coche plusieurs cases du projet du groupe canadien.

Notons que la valeur du portier du RC Strasbourg est estimée à 800 000 € et le club alsacien ne compte pas sur lui pour jouer la Ligue 1 et la Ligue Europa Conférence la saison prochaine.

Évidemment, si l’AS Saint-Etienne sort le chéquier pour recruter Robin Risser, comme l’a annoncé Mohamed Toubache-Ter, cela ouvrirait la porte de sortie à Gautier Larsonneur ou Brice Maubleu.

