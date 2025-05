Mercato PSG : Kvaratskhelia change tout à Paris

Recruté lors du mercato d’hiver par le PSG, Khvicha Kvaratskhelia s’est imposé rapidement comme une figure importante du dispositif parisien. Le gaucher géorgien est arrivé contre 70 millions d’euros en provenance du Naples SSC et a su insuffler un nouvel air au jeu de l’équipe du club parisien.

Mercato PSG :Doué dithyrambique sur Kvaratskhelia

Bien que le transfert avait capoté la saison passée à cause des modalités que Naples (avec qui le club francilien n’est pas tendre) jugeait excessives, le Paris Saint-Germain a fini par décrocher le gros lot au mercato de janvier. Pour Désiré Doué, la venue de Khvicha Kvaratskhelia a complètement changé la donne. Présent lors de la cérémonie des Trophées UNFP, le jeune talent franco-ivoirien ne tarissait pas d’éloge pour son partenaire de jeu.

“On a eu la chance que Kvaratskhelia nous rejoigne cet hiver. C’est un joueur formidable qui nous apporte énormément”, a lâché Doué. L’influence du natif de Tbilissi ne se résume d’ailleurs pas que dans les chiffres, mais aussi, et surtout, par son intelligence de jeu, sa vue de jeu et sa faculté à bonifier le jeu parisien.

Au sein d’un vestiaire souvent qualifié de “tendu” à cause de querelles passées, l’arrivée de Kvaratskhelia a changé la dynamique collective. « La concurrence est saine, on se pousse tous à donner le meilleur. Et quand un ne démarre pas, il peut toujours entrer et faire la différence », ajoute l’ancien joueur du Stade Rennais FC.