Mercato OM : Marseille boucle sa première signature de l’été

L’OM tient sa première recrue officielle avant l’ouverture du mercato pour la saison 2025-2026. L’annonce officielle est tombée ce samedi avec Tottenham qui confirme le transfert définitif de Pierre-Emile Højbjerg à Marseille.

Mercato OM : Pierre-Emile Højbjerg reste Marseillais

Maillon essentiel du système de Roberto De Zerbi, Pierre-Emile Højbjerg a marqué de son empreinte la saison marseillaise. Le milieu danois, arrivé l’été dernier sous forme de prêt avec option d’achat, a séduit par sa régularité, sa rigueur tactique et son impact à la récupération.

Aux côtés d’Adrien Rabiot, il a été l’un des hommes de base d’un Olympique de Marseille séduisant, malgré une fin de saison en demi-teinte. Le joueur de 29 ans a terminé sa saison avec un bilan de 2 buts et 4 passes décisives en 30 matchs. La rumeur courait depuis plusieurs semaines : elle est désormais officielle.

Dans un communiqué publié ce samedi sur son site, Tottenham a confirmé le transfert définitif de son joueur à l'Olympique de Marseille. « Comme annoncé précédemment, le prêt de Pierre-Emile Højbjerg à Marseille deviendra un transfert définitif cet été », ont écrit les Spurs. Le montant de l'opération s'élève à 13,5 millions d'euros, une somme jugée raisonnable au vu des prestations du capitaine danois.



En revanche, c’est le flou autour de l’avenir de l’avenir d’Ismaël Bennacer. Le milieu algérien, freiné par des blessures et un rendement irrégulier, pourrait ne pas poursuivre l’aventure. Son salaire élevé, estimé à 4,2 millions d’euros, reste un frein pour le board phocéen.