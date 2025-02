OM : Højbjerg et Geoffrey Kondogbia, une bromance qui fait du bien

Pierre-Emile Højbjerg a couvert Geoffrey Kondogbia d’éloges en conférence de presse à la veille du choc entre l’OM et l’ASSE, à l’occasion de la 22e journée de Ligue 1. Une déclaration sincère et touchante qui témoigne d’une belle complicité entre les deux hommes, sur et en dehors du terrain.

OM : Højbjerg, un coup de cœur immédiat envers Geoffrey Kondogbia

Arrivé à l’Olympique de Marseille l’été dernier, Pierre-Emile Højbjerg a rapidement trouvé ses marques. Le Danois a révélé que Geoffrey Kondogbia avait été le premier joueur avec qui il s’était lié d’amitié. « Le premier joueur dont je me suis rapproché, c’est Kondo. J’ai senti un homme avec de bonnes valeurs et un joueur avec de super qualités », a confié l’ancien de Tottenham.

Ce rapprochement spontané s’est traduit par une belle alchimie sur le terrain, où les deux milieux de terrain se complètent parfaitement dans le système mis en place par Roberto De Zerbi. Sauf que le Centrafricain a finalement vite trouvé refuge en défense centrale.

Un partenaire de confiance sur le terrain

Geoffrey Kondogbia, repositionné en charnière centrale par nécessité, a su répondre présent malgré les défis et les blessures. Son absence durant le mois de janvier s’est fait ressentir au sein de l’effectif, comme l’a souligné Højbjerg : « Il nous a manqué, même si Derek Cornelius a assuré l’intérim avec brio », a-t-il révélé.

Le retour du Centrafricain, lors de la victoire face à Angers (2-0), a été perçu comme une véritable bouffée d’oxygène. Au-delà de ses qualités footballistiques, c’est surtout la personnalité de Kondogbia qui séduit Højbjerg. « Il a un sourire, un cœur qui se partage avec tout le monde. C’est un plaisir de l’avoir dans le vestiaire », a-t-il ajouté, visiblement ému.

Ce lien fort entre les deux joueurs témoigne d’un état d’esprit collectif positif, essentiel pour affronter les échéances à venir. Alors que l’OM cherche à retrouver les sommets de la Ligue 1, cette bromance entre Højbjerg et Kondogbia pourrait bien être un moteur supplémentaire pour insuffler énergie et solidarité dans le groupe phocéen.