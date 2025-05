Mercato : Avant l’Inter Milan, un buteur débarque au PSG !

À quelques heures de défier l’Inter Milan en finale de la Ligue des Champions du côté de l’Allianz Arena de Munich, un buteur a débarqué au PSG. Luis Campos, le conseiller sportif parisien, va devoir prendre une décision radicale dans les jours ou semaines à venir.

Mercato : Le Havre AC renvoie un titi au PSG

Après la finale de la Ligue des Champions contre l’Inter Milan ce samedi, à 21 heures, à l’Allianz Arena de Munich, le conseiller sportif du Paris SG, Luis Campos va devoir se pencher sur ce dossier. Prêté avec option d’achat au Havre AC, Ilyes Housni n’a pas été conservé par le club normand. L’attaquant de 20 ans a disputé 13 matches toutes compétitions confondues avec le club doyen sans inscrire le moindre but.

Ilyes Housni ne sera donc pas conservé alors qu’il existait une option d’achat dans l’accord signé en août passé entre les dirigeants du PSG et leurs homologues auxerrois. Alors que les hommes de Luis Enrique disputent une finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan ce soir, le Havre AC a annoncé le retour au PSG de l’international espoir marocain. Merci 𝑰𝒍𝒚𝒆𝒔 🩵💙



Prêté par le PSG, Ilyes a lui aussi contribué au maintien : par sa hargne aux entraînements, sa présence dans le groupe et son énergie à tirer l’équipe vers le haut ! 🤝



Merci Ilyes et bonne continuation. 🫶— Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) May 31, 2025

« Il n’a certes pas eu énormément de temps de jeu avec dix apparitions en Ligue 1, mais le jeune attaquant Ilyes Housni a participé lui aussi au maintien… Il n’a certes pas eu énormément de temps de jeu avec dix apparitions en Ligue 1 (dont trois titularisations), mais le jeune attaquant (tout juste 20 ans) Ilyes Housni a participé lui aussi, par sa hargne aux entraînements, par sa présence dans le groupe, à tirer l’équipe vers le haut et à lui permettre d’obtenir le maintien. Merci, Ilyes, et bonne continuation ! », écrit le club entraîné par Didier Digard ce samedi après-midi.

Déjà prêté au Qatar, à Al-Saad, la saison dernière, Ilyes Housni ne devrait pas s’éterniser dans la capitale puisqu’il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique. À un an de la fin de son contrat avec le PSG, le natif de Créteil devrait donc connaître un nouveau prêt ou un transfert définitif cet été. Reste à savoir dans quel club il évoluera la saison prochaine.