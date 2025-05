FLASH Mercato : Le RC Lens tient son nouvel entraîneur !

Après avoir entériné le départ de Will Still, qui s’est engagé en faveur de Southampton, le RC Lens vient de trouver son nouvel entraîneur. C’est un ancien de l’OL qui conduire les Sang et Or la saison prochaine.

Mercato : Accord entre Pierre Sage et le RC Lens

Comme annoncé par le journal L’Équipe et confirmé par RMC Sport, Pierre Sage s’apprête à reprendre du service. Cinq mois après son départ de l’Olympique Lyonnais, l’entraîneur de 46 ans a trouvé un accord avec la direction du RC Lens autour d’un contrat de deux à trois ans pour prendre la relève de Will Still.

Un accord de principe que va finaliser le club artésien avec les représentants du technicien français. Le quotidien sportif précise que la composition du staff de Sage n’est pas encore entièrement connue, mais le RCL travaille sur le dossier des adjoints et notamment la piste menant à Yannick Cahuzac, sous contrat avec le FC Lorient.

Toutefois, Jamal Alioui, l’ancien adjoint de Pierre Sage à Lyon, arrivera avec lui à Lens. Nommé entraîneur de l’OL en décembre 2023, Sage avait mené le club rhodanien de la zone rouge à la 6e place, qualificative pour la Ligue Europa, et à la finale de Coupe de France.

Il avait été débarqué en janvier dernier malgré un taux de 57,1 % de victoires, le 4e total de l’histoire de l’OL, et remplacé par Paulo Fonseca. Sage va connaître sa deuxième expérience comme numéro 1, puisqu’il avait auparavant occupé des rôles d’adjoints à Lyon La Duchère ou au Red Star. Un choix logique, selon certains observateurs.

Pierre Sage à Lens, un choix logique

Sans club depuis son éviction à l’OL, Pierre Sage s’apprête à retrouver un autre banc prestigieux en Ligue 1, puisqu’il s’est mis d’accord avec le RC Lens pour succéder à Will Still. Sur le plateau de L’After Foot, Danse Riolo a notamment reconnu que la nomination de Sage à Lens était la meilleure chose qui pourrait arriver au club artésien. Photo : Pierre Sage

« De toute façon, il n’y a pas mille choix. Ça ne va pas être un vieux de la vieille de la Ligue 1, ça va être du neuf. Je considère que Pierre Sage est un entraîneur neuf, donc je pense que le projet lensois l’intéresserait. Il aime faire jouer ses équipes. Julien Stéphan, je n’y crois pas une seconde. Pierre Sage, forcément, est dans la liste. Ce qu’il a fait à Lyon lui donne le droit de prétendre à Lens », a confié le journaliste sportif.

