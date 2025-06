Mercato ASSE : Ivan Gazidis négocie un joli deal à 10M€ !

Prêt à recruter massivement durant ce mercato estival, l’ASSE pourrait également vendre pour renflouer les caisses. Dans cette optique, le président des Verts, Ivan Gazidis, serait en négociations pour un joli deal.

Mercato ASSE : Un attaquant Ivan Gazidis prêt à vendre un attaquant des Verts

Un an seulement puis s’en va ? La relégation de l’AS Saint-Étienne va provoquer un chamboulement profond au sein de l’effectif d’Eirik Horneland. Outre les joueurs en fin de contrat, d’autres cadres vont faire leurs valises et quitter le club cet été. Les dirigeants de l’ASSE veulent en effet dégraisser et réduire considérablement la masse salariale pour bâtir une nouvelle équipe qui va jouer le retour en Ligue 1 dans un avenir proche.

Côté départ, Zuriko Davitashvili aurait donné son feu vert pour un transfert et serait notamment ciblé par un club disputant la Ligue Europa. En effet, selon les informations relayées par la presse turque et notamment d’après EnsarJK sur Twitter, Besiktas serait très intéressé par l’ailier de l’ASSE. Le président du club turc, Serdal Adalı, aurait d’ailleurs rencontré les dirigeants des Verts pour évoquer un transfert de l’international géorgien cet été. 🚨 Zuriko Davitashvili 🇬🇪 ciblé par Besiktas 🇹🇷



Le président turc aurait rencontré les dirigeants stéphanois



Le joueur aurait donné son feu vert



Affaire à suivre …#ASSE

Toujours selon la même source, Zuriko Davitashvili serait l’une des priorités de la formation turque et les discussions auraient été plutôt positives entre les deux clubs. Arrivé en juillet passé en provenance des Girondins de Bordeaux pour 6 millions d’euros, l’attaquant de 24 ans aurait donné son accord pour un départ à Istanbul, Besiktas disposant d’un projet intéressant avec une qualification pour la prochaine Ligue Europa.

L’ASSE pourrait empocher un joli pactole dans cette opération puisque le natif de Tiflis, dont le contrat à Saint-Étienne court jusqu’en juin 2028, est évalué à 10 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. L’offre officielle de la formation entraînée par Ole Gunnar Solskjær devrait intervenir dans les jours à venir.