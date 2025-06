Mercato : C’est fait, le FC Nantes tient son nouveau coach !

À peine Antoine Kombouaré remercié, le FC Nantes s’active déjà en coulisses pour trouver son successeur, et Waldemar Kita ne cache pas son ambition. Le président des Canaris aurait trouvé un accord avec un entraîneur portugais.

Mercato FC Nantes : Waldemar Kita lâche 1M€ pour remplacer Kombouaré

Après avoir rêvé de Christophe Galtier, désormais libre après son départ du Qatar, Waldemar Kita s’apprête à nommer un entraîneur portugais sur le banc du FC Nantes. Après une saison magnifique avec l’USL Dunkerque, Luis Castro va découvrir l’étage du dessus : la Ligue 1 avec le FC Nantes.

En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par La Voix des Sports, le club de Ligue 2 aurait trouvé un accord avec les dirigeants nantais pour libérer son coach. Longtemps pressenti au RC Lens pour remplacer Will Still, le technicien portugais aurait finalement rencontré Waldemar Kita et donné son feu vert pour succéder à Antoine Kombouaré la saison prochaine.

Pour convaincre Dunkerque de laisser partir son coach, le président du FC Nantes a dû mettre la main à la poche, puisque Luis Castro était encore sous contrat jusqu’en juin 2027. Le média régional rapporte donc que le FC Nantes a accepté de signer un chèque de 1 million d’euros, alors que le club maritime attendait une somme plus importante. Le FC Nantes et Luis Castro ont trouvé un accord pour remplacer Antoine Kombouaré (L’Équipe) #FCNantes https://t.co/uDmAuHP8r3— Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) June 1, 2025

Toujours selon la même source, les négociations entre les deux clubs auraient été facilitées par la bonne relation entre Demba Ba, le directeur du football de l’USLD, et Baptiste Drouet, le responsable du recrutement du FC Nantes. D’ailleurs, Dunkerque aurait déjà trouvé son plan B.

Le club maritime serait tombé d’accord avec un autre entraîneur portugais, au profil comparable : technicien exigeant, adepte du jeu de possession et reconnu pour ses qualités dans la formation et la progression des jeunes joueurs. Un choix stratégique qui témoigne de la volonté du club de poursuivre la dynamique enclenchée sous Castro.

