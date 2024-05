Mercato : Le FC Nantes prépare un braquage au FC Lorient

Le FC Nantes, sauvé de justesse de la relégation, prépare pour ce mercato une petite révolution dans l’effectif d’Antoine Kombouaré. Le FC Lorient devrait être une des victimes des Canaris cet été puisque les recruteurs nantais ont les yeux rivés sur certains éléments du club.

Mercato FC Nantes : Plusieurs joueurs annoncés sur le départ

Antoine Kombouaré est arrivé en fin de campagne et a sauvé le FC Nantes, assurant ainsi sa sécurité en Ligue 1 pour une saison supplémentaire. Cependant, à la fin de la campagne, il a été sans équivoque : l’équipe a besoin d’une refonte. Plusieurs joueurs seront sur le marché cet été et un important effort de recrutement sera donc nécessaire.

Pour ce mercato, le FC Nantes a une stratégie claire pour son recrutement. Le club verte et jaune veut faire son marché en France mais surtout chez son voisin breton du FC Lorient selon Ouest-France. Les Merlus viennent d’être relégués en Ligue 2 et Waldemar Kita a bien l’intention d’en profiter pour attirer plusieurs joueurs.

Quatre joueurs ciblés par le FC Nantes à Lorient

Les Canaris ont apparemment échoué dans leur tentative d’attirer le capitaine Laurent Abergel au club. Loin d’abandonner les Merlus, le milieu de terrain semble même prêt à mettre la plume sur un nouveau contrat à long terme avec le FC Lorient. Il reste cependant quatre autres joueurs lorientais sur la liste du FCN.

Le gardien Yvon Mvogo, le défenseur Montassar Talbi, qui suscite également l’intérêt du Torino et du FC Porto, Julien Ponceau et Aiyegun Tosin sont tous des cibles pour l’équipe de Kombouaré. Cette stratégie de recrutement n’est pas surprenante étant donné que Baptiste Drouet, responsable de la cellule de recrutement du FC Nantes, est un ancien de la maison lorientaise et connaît bien ces joueurs.

Pour le FC Lorient, la perte potentielle de ces joueurs serait un coup dur, mais elle offre également l’opportunité de reconstruire et de préparer l’équipe pour la lutte en Ligue 2.