Mercato : L’ASSE tient sa première recrue majeure de l’été !

En pleine reconstruction après sa relégation en Ligue 2, l’ASSE tient sa première recrue de ce mercato estival. Le club ligérien s’apprête à lever l’option d’achat de Maxime Bernauer, prêté depuis janvier par le Dynamo Zagreb.

Mercato ASSE : Bernauer, un choix stratégique pour stabiliser la défense

L’AS Saint-Étienne lance son mercato estival par une opération attendue. Selon le média Croatian Football, les dirigeants stéphanois ont décidé de conserver Maxime Bernauer, arrivé en prêt cet hiver en provenance du Dynamo Zagreb. Le défenseur central français devrait s’engager définitivement pour un montant estimé à 1,5 million d’euros.

Passé par le Paris FC, le joueur de 26 ans a su gagner en crédit au fil des rencontres, malgré le contexte difficile d’une saison marquée par l’instabilité et les blessures. Solide dans les duels, rigoureux tactiquement, Bernauer a su convaincre le staff et apporter une certaine sérénité à une arrière-garde en souffrance. Bernauer to leave Dinamo for €1.5M?



Saint-Étienne is set to trigger their buyout clause for Maxime Bernauer, who impressed on loan from Dinamo.



The 26-year-old defender became a fan favourite at the end of the season.#Bernauer #Dinamo #ASSE #HNL pic.twitter.com/94NFMQ5NX1— Croatian Football (@CroatiaFooty) May 31, 2025

Une première pierre dans le chantier estival de Saint-Etienne

Reléguée en Ligue 2, l’ASSE s’apprête à vivre un été crucial, entre départs massifs et nouvelles orientations sportives. Une dizaine de joueurs arrivent en fin de contrat, dont Anthony Briançon, tandis que plusieurs cadres comme Ibrahima Wadji ou Pierre Ekwah ne devraient pas être conservés.

Dans ce contexte, sécuriser le poste de défenseur central avec un joueur déjà intégré au groupe s’apparente à une décision de bon sens. Avec Bernauer, les Verts misent sur la continuité et sur un profil fiable, capable d’encadrer une défense potentiellement rajeunie. Son maintien constitue une première étape dans la volonté du club de reconstruire une ossature solide.

Un mercato sous le signe de la jeunesse et de la data

Le recrutement de Bernauer s’inscrit dans une stratégie globale : renforcer intelligemment en combinant expérience et jeunesse prometteuse. L’AS Saint-Etienne explore déjà d’autres pistes, à l’image du gardien Robin Risser ou du milieu Axel Kouamé, ciblés via une approche analytique novatrice. Avec cette première officialisation attendue, Saint-Étienne donne le ton : l’été sera actif, méthodique et ambitieux.

