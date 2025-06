Coup de théâtre au PSG : Accord Donnarumma – Man City ?

Moins expressif lors des festivités du sacre en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma a-t-il disputé son dernier match sous le maillot du PSG ce samedi soir contre l’Inter Milan ? En tout cas, Manchester City se tient prêt à récupérer le portier de 26 ans.

Mercato : Donnarumma prêt à planter le PSG après le sacre contre l’Inter ?

Grand artisan du succès du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions face à l’Inter Milan, samedi soir à l’Allianz Arena de Munich, Gianluigi Donnarumma ne sait pas de quoi son avenir sera fait. À un an de la fin de son contrat, l’ancien portier de l’AC Milan n’a toujours pas prolongé à Paris et son nom est de plus en plus cité chez d’autres grands clubs européens.

Et le principal concerné à amplifier les rumeurs avec une annonce fracassante après le sacre en Ligue des Champions. Interrogé par Sky Italia, Donnarumma a avoué qu’il ne savait pas s’il va rester au Paris SG cet été.

« Nouveau deal ou départ ? On verra bien… Je ne sais pas. Il est temps de profiter de cette saison magique. Maintenant je vais rejoindre la Nazionale, on a deux matches très importants. Je dois me concentrer sur ces deux matches. Je partirai en vacances et on verra bien », a déclaré l’international italien.

Spécialiste du mercato, le journaliste Gianluca Di Marzio ajoute même que Gianluigi Donnarumma serait prêt à claquer la porte si le PSG ne répond pas favorablement à ses exigences financières. De son côté, Caught Offside rapporte que les négociations pour une prolongation seraient actuellement au point mort entre les deux parties.

Auréolé de son nouveau statut, Donnarumma réclamerait un salaire de 10 millions d’euros annuels, alors que Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos ne lui proposeraient que 6 millions d’euros. Cette situation pourrait faire le bonheur de Manchester City.

Pep Guardiola prêt à tout pour Gianluigi Donnarumma

Évalué à 35 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt, Gianluigi Donnarumma est considéré à l’heure comme l’un des plus grands gardiens de but de la planète. Héroïque cette saison en Ligue des Champions, le natif de Castellammare di Stabia pourrait être placé sur le marché cet été si aucun accord n’est trouvé pour la prolongation de son contrat, qui expire en juin 2026. Plusieurs clubs, dont l’Inter Milan, Manchester United, la Juventus Turin et Manchester City, seraient très intéressés par son renfort. 🚨 Manchester City are interested in signing Gianluigi Donnarumma from PSG this summer.



Mais selon Gianluca Di Marzio, Pep Guardiola aurait une longueur d’avance dans ce dossier. Le manager des Citizens aurait personnellement décroché son téléphone pour parler avec le numéro 1 du PSG et le pousser à rejoindre la Premier League. Le journaliste italien indique même que Donnarumma ne serait pas forcément insensible à l’intérêt de Man City. Reste maintenant à voir si le Paris SG laissera filer son gardien de but.