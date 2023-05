Luis Campos va devoir se montrer très ingénieux pour arracher Bernardo Silva à Manchester City après la sortie médiatique de son entraîneur Pep Guardiola.

Mercato PSG : Luis Campos insiste pour Bernardo Silva

Alors que le départ de Lionel Messi, en fin de contrat en juin prochain, semble de plus en plus évident, le Paris Saint-Germain s’active déjà en coulisses afin d’assurer sa succession. D’après la presse locale, Luis Campos aimerait recruter Bernardo Silva dans ce sens. Le milieu offensif de Manchester City aurait le profil idéal pour renforcer les rangs parisiens en cas de départ de Messi et Neymar.

Selon Le Parisien, « le PSG l’a érigé en priorité pour son recrutement estival, au même titre que le numéro neuf qu’il cherche pour donner davantage de libertés à Kylian Mbappé, qui tournerait autour de lui. Paris possède plusieurs longueurs d’avance sur Barcelone, qui le suit de près également. Il dispose à priori de plus de liquidités que le Barça pour un transfert estimé à 80 millions d’euros. » Et son agent, Jorge Mendes, entretient des liens privilégiés avec le club de la capitale, encore plus avec Luis Campos, le conseiller sportif.

Nasser Al-Khelaïfi, le président, et Jorge Mendes sont également très proches et communiquent régulièrement ensemble. « En privé, L’international ne cache pas qu’il aimerait changer d’air. Les négociations entre le PSG et lui ont déjà commencé », ajoute le quotidien régional. Pour autant, l’affaire est encore très loin d’être faite pour le club de la capitale française, en raison notamment de la détermination de Pep Guardiola à garder son meneur de jeu.

Mercato PSG : Pep Guardiola prêt à bloquer Bernardo Silva ?

Annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, Bernardo Silva serait dans le collimateur du Paris Saint-Germain pour remplacer Lionel Messi et Neymar. Sous contrat jusqu’en juin 2025, l’international portugais de 28 ans aimerait changer d’air et le PSG serait prêt à s’aligner sur les exigences des Skyblues pour l’attirer cet été. Mais il faudra compter avec Pep Guardiola, grand fan du joueur formé au Benfica et qu’il ne semble pas vouloir lâcher de si tôt. Présent en conférence de presse ces dernières heures, le manager de Manchester City n'a d'ailleurs pas tari d’éloges à l’endroit de son polyvalent milieu de terrain.

« C’est l'un des meilleurs joueurs que j'ai entraînés dans ma vie. Il est spécial. Bernardo est un joueur tellement important dans ce type de matchs, il peut jouer au milieu de terrain, faux 9, il a récemment marqué beaucoup de buts. Tu peux lui demander de jouer à tel poste, il comprend tout… Bernardo est footballeur », a confié le technicien espagnol dans des propos rapportés par L’Équipe. Le Paris SG et Luis Campos sont donc prévenus. Guardiola tient énormément à son joueur.