Mercato PSG : Donnarumma veut prolonger, le nom de son successeur connu

Alors que Gianluigi Donnarumma a exprimé son souhait de prolonger son contrat, le PSG serait, de son côté, en train de chercher un nouveau gardien de but pour la saison prochaine. Explications.

Mercato PSG : Gianluigi Donnarumma veut prolonger au Paris SG

Arrivé librement à l’été 2021 en provenance de l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma se sent bien en France et souhaite prolonger son contrat qui expire en juin 2026. Malgré des négociations stoppées par la direction, qui hésite à répondre favorablement aux demandes du portier de 25 ans, le principal concerné n’en démord pas et multiplie les déclarations d’amour envers le club de la capitale.

Après la large victoire de son équipe à Stuttgart en Ligue des Champions (4-1), mercredi soir, l’international italien a ainsi lancé un message fort sur son avenir, déclarant notamment : « oui, j’espère rester ici et prolonger. Je suis ici, c’est ma maison. Je me sens très bien ici. J’espère continuer à bien travailler à Paris. » Toutefois, malgré sa volonté de poursuivre l’aventure au Paris SG, Gianluigi Donnarumma pourrait avoir une mauvaise surprise.

Le Paris SG veut Lucas Chevalier pour la saison prochaine

Peu rassurant ces derniers mois, Gianluigi Donnarumma a failli perdre sa place de numéro 1 dans les perches du PSG durant l’automne au profit de Matvey Safonov, alors que Luis Enrique cherchait la bonne formule pour mettre fin aux défaites en Ligue des Champions. Mais le gardien de la Nazionale a retrouvé la forme, enchaînant plusieurs prestations de haut niveau.

Pour autant, les dirigeants parisiens ne veulent rien précipiter concernant sa prolongation et sont même en train de chercher un autre grand portier. En effet, d’après les informations du journal L’Équipe, le Paris SG a commencé à se positionner dans le très difficile dossier Lucas Chevalier.

« Le club de la capitale s’est déjà positionné pour accueillir le Lillois l’été prochain, en informant directement ou indirectement toutes les parties, et sans avoir entamé de discussions officielles. Autour du joueur, l’été prochain n’est pas du tout un sujet de conversation à l’heure actuelle. On sait cependant que Paris est là, attentif à la situation.

Mais entre les prétentions élevées de Lille d’un point de vue financier et les ambitions du joueur à moyen terme, le champ des possibles (en matière de clubs) est assez restreint et un départ cet été n’est pas du tout certain », explique le quotidien sportif, qui précise que Nasser Al-Khelaïfi est déterminé à faire de l’international français de 23 ans le prochain gardien du Paris Saint-Germain. Quid de Gianluigi Donnarumma et Matvey Safonov ? À suivre…