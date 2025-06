Mercato Stade Rennais : Un indésirable file vers l’Ecosse

Une offre tombe pour un indésirable de Habib Beye au Stade Rennais. Une recrue hivernale pourrait faire son retour dans son ancien club.

Mercato Stade Rennais : Une recrue hivernale sur le départ

Kyogo Furuhashi n’est plus en odeur de sainteté au Stade Rennais. Recruté cet hiver pour 12 millions d’euros en provenance du Celtic Glasgow afin de combler le départ d’Amine Gouiri vers l’OM, l’attaquant japonais n’a pas pu combler les attentes des dirigeants bretons.

Selon les informations de Le Parisien, Kyogo Furuhashi va quitter Rennes cet été. L’international japonais est en grande difficulté au Stade Rennais depuis son arrivée. Kyogo Furuhashi, qui était un serial buteur en Écosse, n’a pas eu un bon temps de jeu au SRFC sous la houlette de Habib Beye.

À voir Mercato OM : Luis Henrique arrive à Milan, ses premiers mots

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais déniche un taulier au FC Nantes

En raison de la forte concurrence et des performances moins convaincantes, Kyogo Furuhashi a fait seulement 6 apparitions avec les Rouge et Noir depuis son arrivée en Bretagne. Il est poussé vers la sortie cet été afin de se relancer ailleurs et être retenu pour la Coupe du Monde 2026. Selon les informations de Transferfeed, le Japonais pourrait faire son retour en Ecosse au Celtic Glasgow. Son ancien club est prêt pour le rapatrier.

Lire aussi : Stade Rennais : Accord pour le transfert de Ragnar Ache ?

Kyogo Furuhashi aussi est chaud pour faire son retour dans son ancien club. Rien n’est encore officiel. En cas d’offre satisfaisante, le Stade Rennais va céder sa recrue hivernale. Et ce n’est pas le seul prétendant. Un club de Premier League se positionne également pour s’attacher les services de l’international japonais. Bournemouth serait en pince pour Furuhashi.

À voir Mercato: C’est officiel, l’ASSE s’offre un grand attaquant

Lire aussi : Stade Rennais : Un soldat de Beye vers l’Angleterre !

Cette formation anglaise se serait déjà renseignée sur sa situation et pourrait formuler une offre concrète dans les prochaines semaines. Sous contrat jusqu’en 2027, la valeur marchande de Kyogo Furuhashi est estimée à 12 millions d’euros.