PSG Mercato : 45M€ ! Officialisation imminente au Paris SG

C’est fait, le PSG tient sa première recrue de ce mercato estival. Luis Campos vient d’offrir un phénomène offensif au Paris SG. L’annonce officielle ne devrait plus tarder.

PSG Mercato : Franco Mastantuono a accepté l’offre du Paris SG

Depuis ces derniers jours, le nom de Franco Mastantuono est de plus en plus associé au Paris Saint-Germain. À seulement 17 ans, le milieu offensif de River Plate est courtisé par presque tous les grands clubs européens. Mais c’est bien le PSG qui serait le plus proche de rafler la mise dans ce dossier. Après les médias argentins, le journal Le Parisien a confirmé ce mardi l’intérêt du PSG pour le jeune ailier.

« Sont pistés selon nos informations, outre le défenseur central droit, un latéral droit pour faire souffler Achraf Hakimi et compenser sa perte durant la CAN au Maroc (21 décembre 2025 – 18 janvier 2026) et un ailier droit faux pied, donc gaucher. Pour cet ailier, le PSG paraît en avance sur la concurrence concernant Franco Mastantuono, pépite argentine de 17 ans évoluant à River Plate. Sa clause est fixée à 45 millions d’euros et de sources argentines, il les vaut amplement », explique le quotidien régional.

Lundi soir, Fabrizio Romano confirmait également l’avance de Luis Campos sur la piste menant à Mastantuono. Ce mardi, le Corriere dello Sport et les médias argentins reviennent à la charge et assurent le PSG devrait bel et bien régler ce transfert en levant la clause libératoire du natif d’Azul. Photo : Franco Mastantuono

Le journal italien ajoute même que Mastantuona « a accepté l’offre du PSG » et qu’il « n’acceptera pas une augmentation de la clause de 45 millions. » Désormais battu dans ce dossier, River Plate négocie avec le PSG afin de garder son crack jusqu’à la fin de l’année civile. Une demande que le tout nouveau champion d’Europe serait prêt à accepter.

Franco Mastantuono devrait donc être la première recrue estivale du PSG et l’officialisation pourrait intervenir dans les prochains jours, précisément avant la Coupe du Monde des Clubs, où Luis Enrique et ses hommes souhaitent continuer à briller.