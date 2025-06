Mercato OM : Benatia rêve d’un ancien du PSG à Marseille

À la recherche de renforts sur ce mercato d’été pour son couloir gauche, l’OM semble avoir trouvé sa nouvelle cible. Le club phocéen s’intéresse de près à Mitchel Bakker. Le défenseur néerlandais du LOSC, prêté cette saison par l’Atalanta, pourrait faire l’objet d’une offensive sérieuse de Medhi Benatia.

Mercato OM : Mitchel Bakker, un profil polyvalent qui séduit Marseille

Mitchel Bakker a convaincu cette saison à Lille malgré un statut de remplaçant. Aligné à 37 reprises toutes compétitions confondues (4 buts, 3 passes décisives), l’ancien Parisien a démontré sa polyvalence : latéral gauche, piston, voire ailier selon les besoins de Bruno Genesio.

Son adaptation rapide à la Ligue 1 et sa capacité à s’intégrer dans différents systèmes tactiques font de lui une cible crédible pour l’Olympique de Marseille, où la concurrence au poste reste ouverte. Recruté en janvier dernier, Amar Dedic n’a pas su bousculer Quentin Merlin dans la hiérarchie marseillaise.

Ses 10 apparitions n’ont pas suffi à convaincre la direction, qui envisage déjà un départ du latéral bosnien. Dans ce contexte, Mitchel Bakker apparaît comme un choix stratégique pour De Zerbi, désireux d’apporter de la stabilité et de l’expérience à un secteur encore fragile.

Marseille a de la concurrence pour ce dossier

Selon De Telegraaf, Lille souhaite conserver le joueur, mais ne dispose d’aucune option d’achat automatique. La balle est donc dans le camp de l’Atalanta, qui n’envisage pas de le réintégrer dans son effectif et cherche un point de chute. Si les Dogues partent avec une longueur d’avance, ils doivent désormais faire face à la concurrence de l’OL et de Marseille.

Lyon, fragilisé par la situation contractuelle de Tagliafico et les contraintes financières dues aux sanctions, reste à l’affût pour le joueur de 24 ans mais peine à avancer. Marseille, de son côté, a les moyens et la volonté de conclure rapidement. Et surtout, un argument non négligeable : la perspective de disputer la Ligue des Champions.