Stade Rennais : Loïc Désiré boucle le départ d’un cadre !

Un soldat de Habib Beye quitte le Stade Rennais et file en Allemagne. Le deal est complètement bouclé.

Mercato Stade Rennais : Un crack quitte Rennes

Les dirigeants du Stade Rennais bouclent un des trois gros départs déjà programmés cet été. La semaine dernière, le président du club breton, Arnaud Pouille a confirmé sur le plateau de Pleine Lucarne que Lorenz Assignon et deux autres cadres devraient quitter la Bretagne lors du prochain mercato estival.

« Lorenz Assignon nous a demandé de partir. Adrien Truffert, c’est une vraie problématique, il pense que c’est l’heure pour lui de partir. Arnaud Kalimuendo nous a demandé l’autorisation de discuter avec d’autres clubs. », a déclaré le dirigeant rennais.

À voir Mercato : C’est fait, le FC Nantes s’offre un ex-titi du PSG

Lire aussi : Stade Rennais : Loïc Désiré traque une sensation malienne

Et le premier départ est acté. Lorenz Assignon va bel et bien poursuivre sa carrière en Bundesliga en Allemagne. Après ses belles performances cette saison sous la houlette de Habib Beye, le jeune défenseur suscite l’intérêt d’un club allemand. Cette saison, le crack franco-togolais a inscrit 4 buts et délivré 4 passes décisives en 34 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Le SRFC fonce sur un cadre de l’OM

Selon les informations du spécialiste du mercato Fabrizio Romano, la direction de Stuttgart a accéléré les négociations avec les dirigeants du Stade Rennais ces derniers jours et les deux clubs ont trouvé un accord définitif. Les Allemands ont déboursé 14 millions d’euros plus 1 million d’euros de bonus. Les Rennais ont inséré dans le deal 10 % sur la revente de Lorenz Assignon.

À voir Mercato OM : Ademola Lookman, la star attendue à Marseille ?

Lire aussi : Stade Rennais : Nouvelle offre arrive pour Adrien Truffert

La pépite rennaise s’est déjà envolée pour l’Allemagne et a passé sa visite médicale avec succès. Lorenz Assignon va parapher un contrat de 4 ans avec Stuttgart. L’annonce officielle de son transfert sera faite dans les prochaines heures.