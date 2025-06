Mercato OL : Brésil, un autre club veut rapatrier Adryelson

Malgré sa saison moyenne en Belgique où il était prêté par l’OL, Adryelson a réussi à attirer l’attention des clubs de son pays natal. En plus de Grêmio, une équipe brésilienne souhaite le rapatrier.

Mercato : Libéré par Anderlecht, Adryelson intéresse Grêmio

Prêté par l’OL au RSC Anderlecht lors de la deuxième moitié de la saison dernière, Adryelson va retrouver le club rhodanien lors de la reprise fixée au 7 juillet prochain. Le club belge n’a pas levé l’option d’achat assortie à son prêt et il revient à Lyon. Le défenseur central a disputé seulement 14 matchs en Belgique, dont 10 en Jupiler Pro League et 2 en Ligue Europa, entre janvier et mai 2025.

Malgré une demi-saison pas forcément au top, le Brésilien a réussi à séduire des prétendants au Brésil. Globo a révélé l’intérêt de Grêmio Football pour Adryelson, mardi. Selon le groupe multimédia brésilien, le président du club de Porto Alegre s’est déplacé à Lyon pour négocier un prêt avec l’Olympique Lyonnais.

OL : Le FC Santos aussi veut rapatrier le défenseur brésilien

Ce jeudi, le média UOL révèle l’intérêt de Santos FC pour l’ancien défenseur de Botafogo. D’après cette autre source brésilienne, le nouveau directeur du club basé à São Paulo, Alexandre Mattos, souhaite recruter Adryelson pour renforcer son équipe. Le dirigeant connaît bien ce dernier pour avoir été en contact avec lui quand il était le directeur général de Cruzeiro.

Le joueur de 27 ans pourrait bien rebondir au Brésil, car Paulo Fonseca ne compte pas sur lui à l’OL. Recruté en janvier 2024, Adryelson n’a joué que 4 bouts de matchs sous le maillot des Gones, pour 51 minutes de jeu cumulées. Il est indésirable à Lyon et n’est clairement pas dans les plans du nouvel entraîneur du club.

