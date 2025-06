Mercato : Le Real Madrid conclut un nouveau transfert !

Après les signatures de Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen, le Real Madrid s’apprête à annoncer l’arrivée de Franco Mastantuono. Le milieu de terrain argentin, qui évolue à River Plate, a donné son accord pour rejoindre la troupe dirigée par Xabi Alonso.

Mercato Real Madrid : Franco Mastantuono en approche !

Le mercato estival bat son plein au Real Madrid, avec un Xabi Alonso très actif sur le marché des transferts. Arrivé il y a quelques jours après le départ de Carlo Ancelotti, le technicien espagnol a déjà finalisé les recrutements de Trent Alexander-Arnold et Dean Huijsen. L’international anglais va renforcer le couloir droit de la défense, et peut aussi être utilisé en tant que piston.

Quant à l’international espagnol, il épaulera Antonio Rüdiger afin de solidifier la charnière défensive. En dehors de ces deux postes stratégiques, Xabi Alonso porte désormais son attention sur le milieu de terrain. Avec le départ de Luka Modrić, désormais officiel, il a jugé nécessaire de recruter un autre meneur de jeu en grande forme : Franco Mastantuono.

International argentin et sociétaire de River Plate, le joueur de 17 ans sort d’une saison remarquable avec 7 buts et 4 passes décisives en 19 matchs toutes compétitions confondues. Sa polyvalence dans le secteur offensif et son style de jeu sont ce qui attise la convoitise du Real Madrid. Ces derniers jours, le club espagnol a envoyé ses émissaires en Argentine pour conclure rapidement un accord avec le joueur, afin d’éviter une offensive du Paris Saint-Germain.

Un transfert de 45 M€ !

Selon le dernier rapport publié par Nicolò Schira, Franco Mastantuono a donné son feu vert pour rejoindre la Casa Blanca. Ainsi, un transfert de 45 millions d’euros a été scellé, assorti d’un contrat de six ans, soit jusqu’en juin 2031. Sauf retournement de situation, Franco Mastantuono devrait très bientôt débarquer en Espagne pour signer son nouveau contrat avec le Real Madrid. Il échappe ainsi au Paris Saint-Germain.