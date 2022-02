Real Madrid Mercato : Officiel, Luka Modric annonce sa décision !

Publié par JEAN-LUC D le 12 février 2022 à 19:39

À 36 ans, Luka Modric prouve qu’il est encore bon. Libre le 30 juin, le milieu croate a envoyé un message clair au Real Madrid sur son avenir.

Luka Modric interpelle clairement Florentino Pérez

Arrivé en août 2012 en provenance de Tottenham contre un chèque de 35 millions d’euros, Luka Modric est à sa dernière année de contrat sous les couleurs du Real Madrid. Mais l’international croate ne compte pas encore raccrocher les crampons et espère parapher un nouveau bail qui lui permettra de continuer à servir pour les Merengues. Profitant d’une interview avec Sportsmail, le Ballon d’Or 2018 a ouvertement annoncé ses intentions pour l’avenir.

« Alors que j'approche de dix ans au Real Madrid, que puis-je dire ? Dix années incroyables, un rêve, j'ai beaucoup accompli, peut-être même plus que ce à quoi je m'attendais, mais je veux toujours continuer à accomplir de grandes choses à Madrid », a déclaré Modric pour la suite de sa carrière.

Puis d’ajouter : « je ne suis jamais satisfait de ce que j'ai fait. J'en veux toujours plus et j'espère qu'à l'avenir, je réaliserai à nouveau de grandes choses avec le Real Madrid tant que je serai au club (…) Combien de temps j’ai devant moi ? Je ne sais pas si c'est difficile à dire, ce que je fais, c'est aller semaine après semaine, mois après mois, année après année et nous verrons ce que je ressens. Le temps dira combien de temps cela va durer, mais je ne mets pas de limites, j'apprécie juste le moment et j'espère que cela continuera quelques années de plus. » Et Florentino Pérez pourrait bien exaucer le voeu de l’ancien coéquipier de Sergio Ramos.

Real Madrid Mercato : Luka Modric vers une prolongation ?

Dix ans après son arrivée en Espagne, Luka Modric est toujours à Madrid et prêt à poursuivre l'aventure dans la Maison-Blanche. En fin de contrat en juin prochain, le numéro 10 du Real Madrid devrait ainsi prolonger d’une saison l’été prochain. En effet, d’après les informations du quotidien Marca, le natif de Zadard devrait signer son nouveau bail à l’issue de la saison.

Il devrait donc continuer à jouer pour le club madrilène jusqu’en juin 2023. Élément de base du système de jeu de Carlo Ancelotti, Modric devrait donc poursuivre encore son histoire en Liga. Toujours selon la même source, il ne serait pas le seul en passe de prolonger puisque la direction du Real Madrid travaillerait également sur les contrats de Vinicius Junior, Toni Kroos, Karim Benzema et Eder Militao.