Mercato : Le Real Madrid officialise son gros coup de l’été

Attendue depuis plusieurs semaines, la bonne nouvelle est tombée ce vendredi. Le Real Madrid tient sa première grosse recrue de l’été 2025.

Mercato : Le Real Madrid s’offre l’un des meilleurs latéraux du monde

C’est désormais officiel : Trent Alexander-Arnold est un joueur du Real Madrid. Après dix ans passés sous le maillot de Liverpool, où il a fait toutes ses classes, l’international anglais s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière en Liga. Dans un communiqué publié sur son site international, le club espagnol a annoncé l’arrivée libre du défenseur de 26 ans pour un contrat de six ans, soit jusqu’en juin 2031.

Formé à Liverpool depuis l’âge de 6 ans, Alexander-Arnold quitte donc son club de coeur après 354 apparitions, 23 buts et 92 passes décisives, ayant remporté neuf trophées majeurs, dont deux titres de Premier League (2020 et 2025) et une Ligue des champions (2019).

Selon le communiqué de la Maison-Blanche, l’ancien coéquipier de Mohamed Salah rejoindra le groupe de Xabi Alonso à partir de dimanche et sera donc disponible pour la Coupe du monde des clubs, qui se déroulera aux États-Unis du 15 juin au 13 juillet. Même si le joueur arrivait au terme de son contrat le 30 juin prochain, le Real Madrid a payé plus cher que prévu pour l’avoir.

Le Real Madrid a payé 10M€ pour Trent Alexander-Arnold

Pressé de voir débarquer Trent Alexander-Arnold, le Real Madrid a négocié un accord avec les dirigeants de Liverpool pour le libérer quelques semaines avant la fin de son contrat. Ce que le club anglais a confirmé sur son site officiel : « le Liverpool FC peut confirmer qu’une offre a été acceptée pour Trent Alexander-Arnold de la part du Real Madrid pour son transfert à l’ouverture de la fenêtre de transfert de juin. » Comunicado Oficial: Alexander-Arnold.#RealMadrid | #WelcomeTrent— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 30, 2025

La raison ? Les Merengues souhaitaient absolument bénéficier du renfort de l’Anglais pour la Coupe du monde des clubs. Florentino Pérez a donc accepté de verser 10 millions d’euros aux Reds pour anticiper l’arrivée du joueur, selon les informations du tabloïd britannique The Athletic. De son côté, le journaliste Fabrizio Romano ajoute que sa clause libératoire a été fixée à 1 milliard d’euros par le Real.

