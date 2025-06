Info Mercato : Un milieu de terrain débarque au RC Lens !

Prêté à l’AFC Sunderland à l’été 2024, Salis Abdul Samed est sur le point de revenir au RC Lens durant ce mercato estival. Mais son avenir avec le club lensois reste incertain pour plusieurs raisons.

Mercato : Salis Abdul Samed écarté par Sunderland

N’entrant plus dans les plans du RC Lens en 2024, Salis Abdul Samed a été contraint de prendre la direction de l’Angleterre. Le 30 août 2024, il rejoint Sunderland AFC sous forme de prêt d’une saison, sans option d’achat. L’objectif était de bénéficier de temps de jeu avant de revenir chez les Lensois pour se relancer.

Malheureusement, la situation n’a pas souri à l’international ghanéen, qui n’a disputé que 11 matchs toutes compétitions confondues, totalisant 320 minutes. Salis Abdul Samed a été freiné par une blessure musculaire qui l’a éloigné des terrains pendant environ sept mois, avec une rechute en mars 2025.

Face à cette situation, le milieu de terrain a très peu joué, ce qui ne favorise pas Sunderland AFC. Ainsi, le club anglais ne compte pas négocier de transfert définitif pour lui cet été. D’après plusieurs médias anglais, le retour de Salis Abdul Samed au RC Lens est désormais plus que probable. Salis Abdul Samed

Un avenir compromis au RC Lens ?

Au RC Lens, le natif d’Accra est encore sous contrat jusqu’en juin 2028. Mais selon les informations du site Allez Lens, sa continuité est désormais remise en question pour plusieurs raisons. En effet, les Sang et Or ne seraient plus en mesure de répondre aux exigences financières du joueur, dont la rémunération pèse sur la masse salariale du club.

Ainsi, ils envisagent son départ cet été afin d’alléger le poids financier de l’équipe. Le mercato estival s’annonce donc agité pour Salis Abdul Samed, qui va devoir faire un choix important concernant son avenir : rester à Lens avec une réduction de salaire ou signer ailleurs.