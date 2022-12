RC Lens : Deux cadres du RCL inquiètent avant le retour de la Ligue 1

Publié par Enzo Vidy le 21 décembre 2022 à 15:30

Alors que le RC Lens va jouer un dernier match de préparation ce mercredi, deux cadres du RCL sont au plus mal avant le retour de la Ligue 1.

La préparation hivernale touche à sa fin pour le RC Lens. Après une victoire 2-1 face à Montpellier, et une double confrontation face au Havre remportée 3-0 par les Sang et Or sur l'ensemble des deux matches, les hommes de Franck Haise vont disputer une dernière rencontre de préparation ce mercredi face au Stade de Reims.

L'objectif est d'être parfaitement prêt pour les deux gros matchs qui attendent le RC Lens à la reprise du championnat, à savoir un déplacement à Nice dans huit jours et la réception du PSG le 1er janvier prochain. Après une première partie de saison quasi-parfaite, le RCL va devoir tenir le rythme afin d'affirmer les ambitions affichées par certains cadres de l'effectif. Cependant, le retour à la compétition pourrait s'annoncer plus difficile que prévu pour le RC Lens.

RC Lens : Malades, Seko Fofana et Salis Abdul Samed inquiètent le RCL

Si l'on en croit les informations rapportées par La Voix du Nord, Seko Fofana et Salis Abdul Samed sont malades et ne pourront pas prendre part à la rencontre amicale face au Stade de Reims ce mercredi après-midi. Si la nature de leur maladie n'est pas précisée, c'est une bien mauvaise nouvelle pour le RC Lens qui n'est pas certain de retrouver ses deux milieux de terrain au top de leur forme pour le déplacement à l'OGC Nice jeudi prochain.

Des précisions devraient être données par Franck Haise à l'issue du match face aux Rémois ce mercredi à Auguste-Delaune, en espérant que ce ne soit pas trop grave pour les deux joueurs Sang et Or qui ont tous deux réalisé une très bonne première partie de saison avec le RCL.