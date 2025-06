Mercato PSG : Une décision radicale tombe pour Marquinhos

L’avenir de Marquinhos alimente le mercato du PSG depuis plusieurs semaines. Alors que le défenseur central brésilien est annoncé sur le départ du club de la capitale, la direction du Paris Saint-Germain a enfin pris sa décision.

Mercato PSG : Marquinhos ne bougera pas du Paris SG cet été

Courtisé ces derniers mois, notamment en Premier League et au Moyen-Orient, Marquinhos ne quittera pas la capitale. Alors que le PSG amorce une nouvelle phase de son projet, centrée sur la jeunesse et la montée en puissance des talents émergents, le cas du Brésilien avait fait l’objet de réflexions internes.

Mais selon les dernières indiscrétions venues de Doha, selon Livefoot, une décision claire a été actée : le défenseur central poursuivra l’aventure parisienne en 2025-2026. À 31 ans, celui qui incarne depuis plus d’une décennie la stabilité du vestiaire parisien reste une pièce maîtresse du dispositif de Luis Enrique. Sous contrat jusqu’en 2028 et deuxième plus gros salaire du club derrière Ousmane Dembélé (1,1 M€ brut mensuel), Marquinhos conserve un statut de cadre incontesté.

Son attachement au maillot, son exemplarité et sa connaissance intime du club font de lui un relais essentiel entre l’encadrement et les jeunes pousses. Dans un PSG qui cherche à se consolider, sa présence est perçue comme un atout stratégique, notamment en vue d’une saison qui s’annonce dense avec la Ligue des champions, la Ligue 1 et la Coupe du Monde des Clubs.

Une continuité assumée

En choisissant de conserver son capitaine, le PSG envoie un message fort : l’expérience restera au cœur du nouveau projet. Marquinhos, pilier du vestiaire et garant de l’identité parisienne, incarne cette continuité recherchée dans une période de transition. Une décision qui pourrait s’avérer précieuse à l’heure des grandes échéances.

