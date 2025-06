Mercato PSG: L’identité du successeur de Marquinhos dévoilée

Même si Marquinhos veut rester une saison supplémentaire, le PSG attend un nouveau défenseur central droit cet été pour faire reposer son capitaine de temps en temps. Aux dernières nouvelles, l’identité de l’heureux élu aurait fuité.

Mercato PSG : Un international espagnol à la place de Marquinhos ?

Annoncé sur le départ cet été, Marquinhos pourrait finalement rester une saison supplémentaire au Paris Saint-Germain. Cependant, les dirigeants aimeraient faire venir un nouveau défenseur central pour le faire souffler de temps en temps. Alors que plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines, l’heureux élu pourrait débarquer en provenance de la Serie A.

« La priorité absolue est le recrute d’un défenseur axial droit. Il s’agit de faire souffler Marquinhos et de préparer la suite peut-être plus rapidement que prévu, donc avec un joueur opérationnel très vite. Le nom de l’Espagnol Mario Gila, 24 ans (Lazio Rome), circule. Il a été supervisé plusieurs fois par Luis Campos, mais il est trop tôt pour dire que le joueur s’est porté sur lui », assure le quotidien Le Parisien ce mardi.

Une piste confirmée en Espagne par un média madrilène. En effet, selon les informations du journal AS, Mario Gila est effectivement le choix du PSG pour remplacer à court terme Marquinhos. Mario Gila, l'heureux élu pour la défense du #PSG ? ⬇️⬇️https://t.co/S5xxnOwFck— CulturePSG (@CulturePSG) June 3, 2025

« Le défenseur central espagnol de la Lazio, âgé de 24 ans, plaît beaucoup au directeur sportif Luis Campos. Son niveau extraordinaire à la Lazio en fait un défenseur central intéressant pour n’importe quel club européen. Selon AS, il dispose de deux propositions intéressantes de la Premier League, mais celle du PSG est plus séduisante que toutes celles reçues », rapporte AS dans son édition du jour.

Le journal espagnol rappelle que le défenseur de la Roja a rejoint la Roma à l’été 2022 pour 6 millions d’euros. Trois ans plus tard, il pourrait rapporter environ sept fois au club italien. Pour boucler le transfert de Mario Gila, le Paris SG pourrait, en effet, signer un chèque de 40 millions d’euros, un montant jugé raisonnable par les Giallorossi pour laisser partir leur numéro 34, encore lié jusqu’en juin 2027.

