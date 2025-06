Mercato PSG : Coup de théâtre pour l’avenir de Marquinhos

Pressenti sur le départ cet été, Marquinhos pourrait finalement poursuivre son aventure avec le PSG. Mais à certaines conditions. Explications.

Mercato PSG : Marquinhos laisse planer le doute sur son avenir

Joueur le plus capé de l’histoire du Paris Saint-Germain, Marquinhos est également le premier capitaine du club de la capitale à soulever le trophée de la Ligue des Champions. Arrivé à l’été 2013 en provenance de l’AS Rome, le défenseur central de 30 ans pourrait avoir disputé son dernier match sous le maillot rouge et bleu samedi dernier face à l’Inter Milan en finale de la Champions League.

« C’est une délivrance. Mon sentiment trahit celui de tous les Parisiens. Cela a été une fierté et une émotion. Je me rappelle encore le sentiment de 2020 et je ne voulais pas le ressentir à nouveau. C’est pour ça que j’ai tout donné, » a notamment déclaré l’international brésilien après l’éclatante victoire de son équipe face aux Nerazzurri (5-0).

D’après les informations de L’Équipe, Marquinhos n’aurait pour le moment pas tranché concernant la suite de sa carrière à Paris. Et même si sa sortie médiatique pourrait résonner comme la fin de douze saisons passées au PSG, l’entourage du capitaine parisien resterait évasif sur le sujet, rapporte le quotidien sportif dans son édition du jour. Mais en interne, une tendance se préciserait dans ce dossier.

Marquinhos au Paris SG jusqu’à l’été 2026 ?

Encore lié au PSG jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait encore allonger son aventure dans la capitale. Selon L’Équipe, le compatriote de Neymar Jr voudrait rester une saison de plus au Paris Saint-Germain. Le natif de Sao Paulo voudrait être en pleine forme pour la Coupe du monde 2026, son prochain rêve.

Le journal francilien explique donc que Marquinhos serait prêt à accepter un rôle moins important au sein de l’effectif de Luis Enrique, notamment un rôle de remplaçant, pour rester une saison supplémentaire.

Toujours selon la même source, un départ n’est pas forcément à exclure pour cet été, mais Marquinhos pourrait aussi rester à Paris avec un temps de jeu réduit la saison prochaine. Luis Campos et Luis Enrique étant à la recherche d’un défenseur central jeune pour l’associer à Willian Pacho l’année prochaine.