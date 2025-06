Mercato FC Nantes : Kita déchire l’offre de l’OM !

L’Olympique de Marseille fonce sur le buteur français, Matthis Abline en vue du prochain mercato estival. Le FC Nantes a fixé le prix de son joueur.

Mercato FC Nantes : L’OM formule deux offres pour Matthis Abline

Ces derniers jours, certains médias ont révélé l’intérêt de l’OM pour l’attaquant du FC Nantes, Matthis Abline. Les dirigeants phocéens veulent renforcer le secteur offensif de l’équipe entraînée par Roberto De Zerbi et auraient jeté leur dévolu sur le crack nantais. Cette pépite française a fait trembler les filets cette saison et a contribué activement au maintien des Canaris en Ligue 1.

Matthis Abline a claqué 11 buts et délivré deux passes décisives en 36 rencontres toutes compétitions confondues avec le FCN cette saison. Arrivé au FC Nantes en janvier 2023 en provenance du Stade Rennais dans le cadre d’un prêt, il s’est rapidement adapté au jeu des Nantais et a contribué au maintien du club en Ligue 1 la saison dernière. Ce qui a poussé les dirigeants du FCN à lâcher 12 millions d’euros pour lever l’option d’achat et s’attacher définitivement ses services l’été dernier.

L’Olympique de Marseille fait le forcing pour s’offrir le joueur cet été. Selon les informations de L’Equipe, les dirigeants marseillais sont passés à l’attaque pour déloger Matthis Abline. Le club phocéen a formulé une première offre qui a été refusée. Les Marseillais n’ont pas jeté l’éponge et ont dégainé une deuxième offre de 15 millions d’euros, mais les Canaris ont encore rejeté cette proposition.

Le FC Nantes n’est pas vendeur. Le président nantais, Waldemar Kita envisage de conserver sa pépite pour la saison prochaine. Les Canaris exigent près de 30 millions d’euros pour céder leur prolifique attaquant. Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande de Matthis Abline est estimée à 12 millions d’euros.