Mercato OM : Azzedine Ounahi vers l’Angleterre !

Une nouvelle offre tombe pour le milieu de terrain de l’OM, Azzedine Ounahi. Un cador anglais se positionne pour le recruter lors du prochain mercato estival.

Azzedine Ounahi sera de retour à Marseille cet été après son prêt en Grèce. Poussé vers la sortie à Marseille, le milieu de terrain marocain a trouvé un point de chute lors du dernier mercato estival. Il s’est engagé avec Panathinaïkos sous la forme d’un prêt payant de 500 000 euros avec une option d’achat estimée à 11 millions d’euros.

En Grèce, Azzedine Ounahi retrouve son meilleur niveau et est devenu un titulaire indiscutable. Cette saison, il a disputé 36 rencontres toutes compétitions confondues avec son club, a inscrit 5 réalisations et délivré 7 passes décisives. Les dirigeants de Panathinaïkos seraient satisfaits de ses performances et envisageraient de le recruter définitivement. Mais tout a basculé depuis quelques jours.

La direction de Panathinaïkos a finalement décidé de ne pas conserver Azzedine Ounahi pour la saison prochaine. Mais une nouvelle offre tombe pour l’international marocain. Selon les informations de Les Transferts, le Lion de l’Atlas devrait rebondir en Premier League. Brighton est un sérieux prétendant pour recruter le milieu de 24 ans. Cette formation anglaise aurait déjà entamé des discussions avec l’entourage du joueur et les deux parties ont trouvé un accord verbal.

Les Seaguils vont entamer des négociations avec les dirigeants de l’OM dans les prochaines semaines. Le club phocéen serait prêt à céder définitivement Azzedine Ounahi. Sous contrat avec l’Olympique de Marseille jusqu’en 2027, la valeur marchande de l’international marocain est estimée à 10 millions d’euros.