Coup de tonnerre : Discussions en cours entre Rodrygo et PSG

Avec l’arrivée attendue de Franco Mastantuono, Rodrygo n’est plus intransférable dans l’esprit des dirigeants du Real Madrid. L’attaquant brésilien serait d’ailleurs en discussions avec le PSG.

Mercato : Rodrygo prochaine star du PSG ?

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Rodrygo veut quitter le Real Madrid cet été. Rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants depuis l’arrivée de Kylian Mbappé, et alors que le Real Madrid s’apprête à accueillir le phénomène argentin Franco Mastantuono, l’international brésilien veut changer d’air afin d’aller trouver de la stabilité chez un autre grand club d’Europe.

Lisez aussi : PSG Mercato : Xabi Alonso scelle le sort de Rodrygo au Real

À voir Mercato ASSE : Ben Old tranche sans détour pour son avenir

Et selon les informations de Relevo, les agents de Rodrygo ont déjà des touches avec Manchester City, Liverpool et Arsenal. Le média Sports Zone confirme cette nouvelle et assure qu’à ce jour, ce sont les Gunners qui sont les plus avancés dans ce dossier.

À la recherche d’un renfort offensif pour la saison prochaine, le club londonien cherche un joueur capable de débloquer certaines situations et aurait jeté son dévolu sur la star madrilène de 24 ans. Pep Guardiola, le manager de Manchester City, n’a jamais caché son amour pour Rodrygo et pourrait aussi lancer une offensive d’envergure pour le recruter cet été.

Auteur de 14 buts et 10 passes décisives en 51 matches toutes compétitions confondues, le natif d’Osasco pourrait également prendre la direction du Paris Saint-Germain. En effet, Sports Zone rapporte que « des discussions existent aussi avec le PSG, qui donne l’impression d’être plus en retrait sur le dossier. »

Lisez aussi : Mercato : Rodrygo au PSG cet été ? Toute la vérité éclate !

À voir Mercato OM : Officiel, Longoria boucle un 1er transfert

Mais le prix fixé par le Real Madrid pourrait pousser les dirigeants parisiens à passer à l’action pour recruter Rodrygo durant ce mercato estival. Pour laisser partir son numéro 11, Florentino Pérez, le président des Merengues, réclamerait entre 80 et 100 millions d’euros. Affaire à suivre…