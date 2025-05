Mercato : Rodrygo au PSG cet été ? Toute la vérité éclate !

Ces derniers jours, Rodrygo, qui veut quitter le Real Madrid cet été pour une place de titulaire dans un autre club, a été annoncé proche du PSG. Mais le dossier ne serait pas si avancé que ça. Explications.

Mercato PSG : Rodrygo veut quitter le Real Madrid

Grand absent de la feuille de match du dernier Classico perdu contre le FC Barcelone, Rodrygo serait en colère contre le Real Madrid, selon les renseignements du journal Marca. Mécontent d’être relégué derrière Jude Bellingham et Kylian Mbappé, l’attaquant de 24 ans aurait demandé son départ pour cet été.

En attendant de connaître la position du nouvel entraîneur Xabi Alonso, l’international brésilien serait plus que jamais ouvert à un transfert durant l’intersaison, et semble vouloir rapidement tourner la page du Real Madrid. De son côté, le club madrilène ne serait pas aussi forcément opposé au départ de Rodrygo. Plusieurs sources ont donc rapidement évoqué un transfert du Brésilien au Paris SG.

Soucieux d’attirer un attaquant supplémentaire pour compenser le possible départ définitif de Randal Kolo Muani et l’incertitude, qui plane autour de Gonçalo Ramos, l’entraîneur parisien, Luis Enrique, aurait donné son aval pour l’opération qui pourrait se conclure contre un chèque de 80 millions d’euros. Sauf qu’aucun contact direct n’a été établi entre le PSG et l’entourage de Rodrygo.

Rodrygo et le PSG ne sont pas en discussions

Depuis l’arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, Rodrygo envisagerait sérieusement de changer d’air, préoccupé par une baisse de son temps de jeu lors de la saison écoulée. Si cette situation attire l’attention de plusieurs grands clubs européens, le Paris Saint-Germain, lui, observerait prudemment l’évolution du dossier sans passer à l’action. 𝐑𝐨𝐝𝐫𝐲𝐠𝐨 𝐞𝐭 𝐥𝐞 𝐏𝐒𝐆 : 𝐀𝐮𝐜𝐮𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐦𝐚𝐥𝐠𝐫𝐞́ 𝐥𝐞𝐬 𝐫𝐮𝐦𝐞𝐮𝐫𝐬 – 𝐔𝐧𝐞 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐧𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐢𝐬𝐜𝐫𝐞̀𝐭𝐞, 𝐦𝐚𝐢𝐬 𝐩𝐚𝐬 𝐝𝐞 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞 𝐚̀ 𝐜𝐞 𝐣𝐨𝐮𝐫



Alors que certains médias alimentent les rumeurs d’un intérêt du Paris Saint-Germain… pic.twitter.com/Qk4CaagtVr— PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) May 13, 2025

En effet, selon les derniers renseignements glanés par PSG Inside Actus, « il est vrai que le PSG garde un œil attentif sur le marché, et Rodrygo fait partie des profils potentiellement suivis » toutefois, « Rodrygo et le Paris SG ne sont pas en discussions, et rien ne laisse à penser qu’un transfert soit imminent. Le dossier pourrait évoluer, bien sûr, notamment en cas de changements internes à Paris. »

Autrement dit, aucun mouvement ne sera envisagé tant qu’aucun départ significatif ne se dessine au sein de l’effectif parisien, notamment dans le secteur offensif. « À moins d’un départ inattendu, difficile d’imaginer où il pourrait trouver sa place aujourd’hui », a confié un observateur du club.