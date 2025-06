Mercato PSG : C’est terminé pour Marquinhos, Zabarnyi arrive

À 31 ans, Marquinhos se rapproche sûrement d’un départ et le PSG anticipe déjà sa succession. Ilya Zabarnyi, le défenseur central de Bournemouth, pourrait ainsi débarquer prochainement pour renforcer l’effectif des Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Luis Campos en Angleterre pour boucler le transfert d’Ilya Zabarnyi ?

Le PSG souhaite démarrer son mercato estival par la venue d’un défenseur central. Et la priorité de Luis Enrique et Luis Campos se nommerait Ilya Zabarnyi. À 22 ans, l’international ukrainien évolue à Bournemouth et pourrait venir concurrencer Marquinhos et Willian Pacho dans l’axe central.

Lisez aussi : Mercato : Le PSG connaît déjà la réponse d’Ilya Zabarnyi !

À voir Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour Malick Diouf ?

Récemment, plusieurs médias ont annoncé que Luis Campos, le conseiller sportif du Paris SG, a fait le déplacement en Angleterre pour boucler ce transfert avec les dirigeants de Bournemouth. Une information démentie par le Marc Mechenoua, qui confirme toutefois des négociations entre les deux clubs.

« Des discussions existent entre les deux clubs pour prendre des informations sur la faisabilité du dossier et les conditions économiques. À priori, c’est une somme supérieure à 50M€. Il n’y a pas de clause, donc une négociation a lieu actuellement. Luis Campos n’était pas sur place pour négocier le transfert, contrairement à ce qui a pu circuler. Il n’était pas à Londres », a confié le spécialiste du quotidien Le Parisien au micro d’Ici Paris, avant d’évoquer le rôle promis à Zabarnyi au sein de l’effectif de Luis Enrique.

Lisez aussi : Coup de tonnerre : Le PSG frappe un coup de génie en défense

« Il ne vient pas pour remplacer Marquinhos. Il vient dans un premier temps en doublure de Marquinhos. Il y a quelques mois, le PSG avait anticipé un éventuel départ cet été et voulait donc faire venir Zabarnyi cet hiver en anticipation du départ de Marquinhos. Visiblement là, c’est plutôt dans un rôle de doublure », a expliqué Marc Mechenoua. Sous contrat jusqu’en juin 2029 avec les Cherries, le natif de Kiev pourrait débarquer à Paris dans les semaines à suivre…

À voir Mercato OM : Azzedine Ounahi vers l’Angleterre !