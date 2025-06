Coup de tonnerre : Le PSG frappe un coup de génie en défense

À la recherche d’un défenseur central axial droit sur ce mercato estival, le PSG serait sur le point de frapper un coup de génie du côté de la Premier League. Explications.

Mercato PSG : Luis Campos revient à la charge pour un défenseur de Bournemouth

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Marquinhos pourrait rester au PSG une saison supplémentaire avant de faire ses valises à l’été 2026. Mais d’après le journal Le Parisien, Luis Enrique souhaiterait tout de même l’arrivée d’un nouvel axial droit pour faire souffler le capitaine de 31 ans « et de préparer la suite peut-être plus rapidement que prévu, donc avec un joueur opérationnel très vite. »

Le nom de l’Espagnol Mario Gila, qui évolue à la Lazio Rome, a été évoqué et une offre de 40 millions d’euros a même été annoncée ce mardi. Cependant, L’Équipe assure qu’un autre dossier a pris de l’ampleur à ce même poste ces dernières heures. En effet, selon le quotidien sportif, les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur Ilya Zabarnyi, déjà annoncé l’hiver passé.

Luis Campos et Luis Enrique seraient convaincus que le défenseur de Bournemouth serait la recrue idéale pour remplacer Marquinhos. Le journal francilien ajoute même que le dossier s’est accéléré depuis samedi, si bien qu’un accord pourrait rapidement intervenir entre les deux clubs. Ilya Zabarnyi étant intéressé par un transfert au Paris SG.

Ilya Zabarnyi donne son feu vert pour rejoindre le Paris SG

Déjà évoqué il y a six mois, le dossier Illya Zabarnyi a connu un rebondissement inattendu. Alors que l’international ukrainien avait initialement décliné l’offre parisienne en raison de la présence du Russe Matvey Safonov, la situation aurait évolué de manière spectaculaire ces dernières heures.

Séduit par le projet du PSG, le joueur de Bournemouth aurait finalement donné son accord pour rejoindre le club de la capitale française cet été. Et après avoir pu échanger avec le joueur de 22 ans ces dernières semaines, Luis Enrique aurait définitivement validé l'arrivée du droitier pour apporter de la concurrence au capitaine Marquinhos.



🔹 De sources anglaises, le conseiller sportif du club parisien Luis Campos était ainsi dès ce lundi matin en Angleterre, à Bournemouth.



🔹L'international ukrainien est séduit par le projet parisien et a… pic.twitter.com/kcVV8dOTfB— Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) June 3, 2025

« L’entraîneur est convaincu de l’apport de l’Ukrainien. En janvier, Paris avait déjà essayé de devancer la concurrence européenne, mais la présence de Matveï Safonov, gardien russe, avait refroidi le défenseur. Quelques mois plus tard, le natif de Kiev a été rassuré par la direction parisienne sur l’état d’esprit de Safonov, pas certain non plus d’être encore là, l’année prochaine », rapporte Fabrice Hawkins.

Toujours selon le journaliste de RMC Sport, « de sources anglaises, le conseiller sportif du club parisien, Luis Campos, était ainsi dès ce lundi matin en Angleterre, à Bournemouth. L’international ukrainien est séduit par le projet parisien et a donné son accord pour rejoindre la capitale. Le PSG souhaite avancer rapidement sur ce dossier. »

Alors que la Coupe du Monde des Clubs démarre le 15 juin prochain, le PSG souhaite pouvoir compter Zabarnyi dans ses rangs pour cette compétition. Sous contrat jusqu’en juin 2029, il est évalué à 42 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.