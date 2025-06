Mario Gila remercie la Lazio, transfert imminent au PSG ?

Outre Illia Zabarnyi, l’international ukrainien de Bournemouth, le PSG pourrait recruter un second défenseur central cet été. Luis Campos avancerait ainsi sur la piste menant à Mario Gila, sous contrat à la Lazio Rome, afin de renforcer la défense des Rouge et Bleu.

Mercato PSG : Mario Gila fait ses adieux à la Lazio ?

Alors que son nom est associé au Paris Saint-Germain ces derniers jours, Mario Gila a publié un message mystérieux sur sa page Instagram. En effet, le défenseur central de la Lazio Rome a partagé une photo du Stadio Olimpico rempli de tifosi avec la mention « Grazie Mille » en lettres capitales, puis un message évocateur : « Merci beaucoup les Laziali pour cette saison. »

Lisez aussi : Mercato PSG : La Lazio Rome indique le tarif pour Mario Gila !

À voir ASSE : La relégation en Ligue 2 met Gazidis sous pression

Pour beaucoup de supporters du club italien, l’international espagnol de 24 ans a fait ses adieux en vue d’un transfert cet été. Si tel est le cas, Mario Gila pourrait bien prendre la direction du Paris SG. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le joueur formé au Real Madrid est devenu une cible prioritaire pour Luis Enrique, qui le connaît bien.

Et d’après les renseignements de TuttoMercatoWeb, un accord verbal aurait déjà été trouvé entre Luis Campos, le conseiller sportif du club parisien, et les représentants du joueur. En interne, son profil plaît pour sa polyvalence, sa lecture du jeu et son potentiel de progression. Mais l’affaire n’est pas encore bouclée.

Ces dernières heures, La Gazzetta dello Sport a confirmé l’intérêt du PSG et précise que Campos a transmis une offre ferme de 35 millions d’euros, jugée insuffisante par le président romain Claudio Lotito, qui réclame au moins 40 millions d’euros pour libérer Gila, dont 50% de la future revente sera reversé au Real Madrid. Reste donc à savoir les deux clubs ont finalement trouvé un accord sur le montant de la transaction.

Lisez aussi : Coup de théâtre : Une star du Bayern Munich proche du PSG ?

À voir Mercato FC Nantes : Un gros départ acté vers l’OM !

La concurrence est bien réelle sur ce dossier. D’après les informations de la presse espagnole, et notamment du quotidien AS, Mario Gila aurait reçu deux offres concrètes provenant de clubs de Premier League. Mais l’offre transmise par le Paris Saint-Germain serait, à ce jour, la plus séduisante sur le plan sportif comme financier. Affaire à suivre…