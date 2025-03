Mercato PSG : La Lazio Rome indique le tarif pour Mario Gila !

Le PSG serait sur la piste de Mario Gila, le défenseur central espagnol de la Lazio Rome, récemment convoqué en sélection nationale. À l’écoute des propositions pour cet été, le club italien ne compte pas brader son joueur.

Mercato PSG : Luis Enrique prépare un grand ménage, Mario Gila ciblé

Alors que le PSG se rapproche d’un nouveau sacre en Ligue 1, Luis Enrique prépare activement son mercato estival. D’après les informations de Transfermarkt, l’entraîneur du Paris Saint-Germain aurait dressé une liste de cinq joueurs qu’il souhaite voir quitter le club. Cette liste comprend des noms surprenants tels que Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos, Gianluigi Donnarumma, Marco Asensio, Lucas Hernandez et Milan Skriniar.

Il est à noter que Kolo Muani et Asensio et Skriniar sont actuellement prêtés respectivement à la Juventus, Aston Villa et Fenerbahçe, et devraient revenir à Paris à la fin de la saison. Même si les trois clubs ont déjà manifesté le souhait de garder définitivement ces joueurs. Pour renforcer son effectif la saison prochaine, Luis Campos, le conseiller football du PSG déjà sur le marché des transferts.

Ces dernières heures, La Gazzetta dello Sport rapporte que le club de la capitale est intéressé par Mario Gila, le défenseur central de la Lazio Rome. Récemment appelé avec la Roja, le joueur de 24 ans coche toutes les cases pour intégrer le collectif de Luis Enrique. Formé à la Fabrica du Real Madrid, le natif de Barcelone s’est imposé comme l’un des meilleurs centraux de Serie A.

De quoi attirer l’attention du Paris SG, mais pas seulement. En effet, toujours selon le journal italien, Mario Gila serait également sur les tablettes de trois autres cadors européens, notamment le Real Madrid, le Bayern Munich et Manchester City. Conscient de la valeur de son défenseur, le club entraîné par Marco Baroni a fixé le tarif idéal pour son éventuel transfert.

La Lazio Rome réclame 30M€ pour Mario Gila

Dans les prochains mois, Luis Campos aura la lourde tâche de dénicher un défenseur central capable, à moyen terme, de succéder à Marquinhos dans l’axe de la défense, et à court terme de remplacer Milan Skriniar et Lucas Hernandez, dont Luis Enrique ne veut pas la saison prochaine. Pour l’heure, même si le profil du joueur recherché est avéré, peu de pistes ont été dévoilées.

Le profil recherché est donc le suivant : un central droitier, jeune et doté d’une expérience du haut niveau. Concernant le prix, la Lazio attendrait au moins 30 millions d’euros pour céder son défenseur espagnol. Le Paris Saint-Germain sait désormais à quoi s’en tenir dans ce dossier. Affaire à suivre…