Mercato PSG : Départs chocs en vue, deux recrues en approche

Le PSG se prépare à vivre un été mouvementé sur le front du mercato. Tandis que plusieurs départs majeurs sont évoqués en défense, deux recrues sont déjà dans le viseur pour renforcer l’arrière-garde parisienne.

Mercato PSG : Une refonte défensive de grande ampleur

La direction sportive du PSG a clairement défini ses priorités pour le mercato : renforcer l’axe central de sa défense dès cet été. Après une saison marquée par des irrégularités et des blessures à répétition, le club de la capitale cible non pas un, mais deux défenseurs centraux de haut niveau. Ce double recrutement annonce des bouleversements dans la hiérarchie actuelle.

Lire aussi : Mercato PSG : Le Bayern Munich oui pour Kim Min-jae !

À voir Mercato FC Nantes : Anthony Lopes déjà sur le départ du FCN

Parmi les joueurs sur la sellette figurent plusieurs noms bien connus des supporters parisiens. Lucas Hernandez et Presnel Kimpembe, tous deux souvent éloignés des terrains, ne sont plus intouchables. Lucas Beraldo, recruté cet hiver, pourrait quant à lui être prêté afin de gagner en temps de jeu et en maturité selon PSG Inside Actus.

Lire aussi : Mercato PSG : Une décision radicale tombe pour Marquinhos

Même Marquinhos, capitaine emblématique, n’échappe pas aux rumeurs. S’il est sous contrat jusqu’en 2026 et souhaite disputer la Coupe du monde 2026, son avenir pourrait être reconsidéré en cas d’offre majeure. 🚨 Exclusivité @PSGInside_Actu



𝐏𝐒𝐆 : 𝐃𝐞𝐮𝐱 𝐝𝐞́𝐟𝐞𝐧𝐬𝐞𝐮𝐫𝐬 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐮𝐱 𝐜𝐢𝐛𝐥𝐞́𝐬, 𝐝𝐞𝐬 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭𝐬 𝐚̀ 𝐩𝐫𝐞́𝐯𝐨𝐢𝐫 ?



Le Paris Saint-Germain semble déterminé à renforcer son secteur défensif lors du mercato estival. La direction parisienne ne… https://t.co/WfKuJyiKKl pic.twitter.com/nXqyx1u7dG— PSGINSIDE-ACTUS (@PSGInside_Actu) June 8, 2025

Zabarniy et Araujo, les priorités du Paris SG

Les deux profils privilégiés par le Paris SG sont Illya Zabarniy (Bournemouth) et António Silva Araujo (Benfica). Des discussions sont déjà entamées avec les représentants des joueurs, et des rendez-vous décisifs sont prévus dans les jours à venir. Leur arrivée pourrait apporter jeunesse, solidité et relance propre à un secteur défensif en quête de stabilité.

Lire aussi : Mercato : Le PSG tranche pour un indésirable de Luis Enrique

À voir Mercato : L’ASSE sur un buteur espagnol pour oublier Stassin

La cellule de recrutement parisienne garde un œil attentif sur d’autres talents, notamment Mario Gila (Lazio), Cristhian Mosquera (Valence), Joel Ordóñez (Club Bruges) ou Ibrahima Konaté (Liverpool). Le jeune Yusuf Akçiçek, dont le potentiel séduit particulièrement les décideurs du club, pourrait incarner l’avenir de la défense parisienne.