PSG : Vitinha lâche une annonce inquiétante !

Malgré une saison exceptionnelle avec le PSG et le Portugal, Vitinha tire la sonnette d’alarme sur son état physique. Le milieu de terrain évoque une fatigue persistante qui pourrait peser lourd en prélude à la Coupe du monde des Clubs.

PSG : Une saison historique… mais épuisante pour Vitinha

Auteur d’une campagne remarquable avec Paris, auréolée de plusieurs titres, Vitinha a été l’un des hommes forts du collectif de Luis Enrique. Pourtant, derrière les sourires de la réussite, le Portugais révèle un revers plus sombre. « On a réussi à gagner tout ce qu’on a fait, le PSG et moi. Il reste la Coupe du Monde des Clubs, c’est vrai qu’on n’a plus beaucoup d’énergie, je commence à sentir la fatigue », confie-t-il, lucide et sans détour.

Lire aussi : Mercato PSG : Vers un deal XXL avec le Real pour Vitinha ?

À voir Mercato FC Nantes : Moses Simon annonce son futur club

À l’image d’un calendrier toujours plus chargé, Vitinha alerte sur une saison éprouvante après avoir remporté la Ligue des Nations avec le Portugal. « C’est dur, la saison est très longue, et ne pas avoir de blessures, c’est déjà une victoire », souligne-t-il. Un aveu qui illustre la pression physique extrême que subissent les cadres du PSG.

Lire aussi : Mercato PSG : Départs chocs en vue, deux recrues en approche

Interrogé sur ses chances pour le Ballon d’Or, le milieu reste modeste : « Je ne le pense certainement pas… Le plus important, c’est le collectif, et seulement après vient l’individuel ». Un discours à l’image du joueur : humble, mais ambitieux.