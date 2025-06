ASSE Mercato : Un défenseur latéral gauche arrive en renfort

L’ASSE pourrait se récupérer un jeune joueur mis à l’essai en février dernier pour se renforcer au poste d’arrière latéral gauche en Ligue 2.

ASSE : Léo Pétrot et Pierre Cornud ont été décevants

Repositionné comme en défenseur latéral gauche, Léo Pétrot fait partie du naufrage collectif de l’ASSE la saison dernière. Son engagement pour son club formateur et sa détermination ont été remarquables, en plus son état d’esprit irréprochable. Cependant, ses performances n’ont pas été la hauteur des attentes. Recruté pendant le mercato estival 2024 pour apporter la concurrence à Léo Pétrot, Pierre Cornud a été également décevant lors des 11 matchs disputés.

Défense de Saint-Etienne : Le chantier prioritaire cet été

Relégué en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est en train de composer une nouvelle équipe pour tenter de revenir en Ligue 1 rapidement. Le chantier défensif est la priorité d’Eirik Horneland et les recruteurs stéphanois. Ces dernières semaines, les noms de Victor Eriksson de Hammarby IF et Abdoulaye Faye du BK Häcken en Suède sont associés au club stéphanois. Toujours en défense centrale, Kilmer Sports Ventures négocierait la levée de l’option d’achat de Maxime Bernauer.

Mercato : Lassana Traoré en renfort dès la reprise des entraînements

Pour le poste de latéral gauche, l’ASSE a la possibilité de récupérer Lassana Traoré, qui a effectué des tests au centre sportif Robert Herbin en février dernier. Il ne s’est certes pas encore engagé officiellement avec les Verts, mais il sera présent lors de la reprise des entraînements le 19 juin prochain, comme l’avait annoncé l’entraîneur des Verts.

Le défenseur International U20 Sénégalais pourrait être une alternative à Léo Pétrot en fin de contrat ou à Pierre Cornud qui pourrait retourner au Maccabi Haïfa. Eirik Horneland avait confirmé son recrutement et apprécié son profil. « Lassana Traoré pourra jouer avec nous à partir de la saison prochaine. C’est un très jeune joueur qui semble être un garçon très bien. Il a des capacités à défendre comme à attaquer. Il va progresser et s’adapter à son nouvel environnement », avait-t-il déclaré.

Pour rappel, Lassana Traoré avait visité les infrastructures de l’AS Saint-Etienne en provenance de l’académie Diambars FC du Sénégal. Le défenseur de 18 ans « fait partie des talents les plus prometteurs de l’académie Diambars », comme l’avait souligné l’un de ses formateurs.